"قهوتك" في خطر.. ظاهرة "النينو" ستعصف بـ "الروبوستا"

تثير الظروف المناخية القاسية الناجمة عن اقتراب ظاهرة "النينو" المخاوف من تضرر حبوب "الروبوستا" في أكبر البلدان المنتجة لـ "البن" مثل فيتنام وإندونيسيا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

من جانبها، قالت وحدة أبحاث "فيتش سوليوشنز BMI" في تقرير: "أدى الانتقال المتوقع الآن على نطاق واسع إلى أجواء النينو في الربع الثالث من العام الجاري إلى إثارة المخاوف من انخفاض الإنتاج في فيتنام وإندونيسيا، وكلاهما منتجان رئيسيان لقهوة روبوستا".

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وتشتهر حبوب الروبوستا بخصائصها المرة وحموضتها العالية، وتحتوي على مادة الكافيين أكثر من نظيرتها العربية الممتازة والأغلى سعراً.

وقال التقرير إن محصول الروبوستا البرازيلي تأثر سلباً أيضاً بالجفاف. وهذا يعني أن تكلفة القهوة والإسبريسو سريعة التحضير، والتي غالباً ما تُصنع من حبوب الروبوستا، يمكن أن تتعرض لضغوط وسط مخاوف بشأن العرض وزيادة الطلب على الروبوستا أكثر من المعتاد، حيث يتجه المستهلكون إلى بدائل أرخص من قهوة "أرابيكا"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفيما يخص "النينيو"، فهي ظاهرة مناخية يصحبها عادة ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وجفاف من الظروف المعتادة في منطقة وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي. ويتوقع علماء المناخ أن تطل علينا ظاهرة النينو هذا العام في النصف الثاني من عام 2023.

ومؤخراً، شهدت منطقة جنوب شرق آسيا حرارة قياسية في منتصف شهر مايو.

وقال تقرير فيتش: "في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ترتبط ظروف النينيو بمعدلات هطول أمطار أقل من المتوسط ودرجات حرارة أعلى، وكلاهما يحد من إنتاج البن".

فيما تعد فيتنام وإندونيسيا والبرازيل أكبر منتجي الروبوستا، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة.

وقال المحللون: "نلفت الانتباه إلى الأمطار الغزيرة في إندونيسيا خلال الربع الثالث من العام، والتي كان لها تأثير سلبي على جودة حبوب البن، مع توقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاضاً بنحو الخمس في إنتاج بن روبوستا".

بدوره، يتوقع رئيس أسواق السلع الزراعية في "رابوبنك"، كارلوس ميرا، انخفاضاً بنسبة 10% في الإنتاج إلى 11.2 مليون كيس من الروبوستا في موسم الحصاد المقبل.

وفي عام 2016، أدى نقص المياه المرتبط بظاهرة النينو في كل من فيتنام وإندونيسيا إلى انخفاض الإنتاج العالمي بما يقرب من 10%، وفقاً لإحصاءات وحدة الأبحاث.

تزايد الطلب على الروبوستا

تمثل حبوب الروبوستا 40% من إنتاج البن في العالم، وتشكل حبوب أرابيكا 60% المتبقية من إنتاج البن العالمي. عادةً ما تُعتبر حبوب أرابيكا ذات جودة أعلى وتتطلب أسعاراً أعلى من بن روبوستا.

ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع الطلب نحو روبوستا، ذي الحصة الأقل من سوق حبوب البن.

ويتم دعم أسعار روبوستا حيث إن مصنعي منتجات القهوة والمستهلكين يخلطون حبوب روبوستا بحبوب أرابيكا الأغلى سعراً لتوفير التكاليف خلال أوقات التضخم، وفقاً لتقرير "فيتش".

ارتفعت أسعار بن روبوستا مؤخراً إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 2783 دولاراً للطن في نهاية شهر مايو. وتم تداولها في آخر مرة عند 2608 دولارات للطن للعقود الآجلة لشهر يوليو، وفقاً لبيانات من بورصة إنتركونتيننتال.

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت علاوة حبوب أرابيكا على حبوب روبوستا إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2019 بسبب الطلب المتزايد على حبوب البن الأرخص نسبياً.