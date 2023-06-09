حفيظة أركان.. أول امرأة ترأس البنك المركزي التركي

وسط إشارات بابتعاد تركيا عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدكتورة حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي في تركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الموقع من أردوغان حول تعيين أركان.

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ويستعد البنك المركزي التركي لتغيير مساره وتشديد السياسة النقدية بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة، وستحل حفيظة أركان محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة في عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروة 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021.

ويأتي ذلك وسط إشارات من الرئيس التركي بالابتعاد عن السياسات النقدية غير التقليدية.

وأركان من مواليد إسطنبول عام 1982 وتخرجت في جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة الأميركية وتحصل على شهادة الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

وحصلت أركان على برنامجين تعليميين، الأول بمجال علوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة من جامعة ستانفورد.

وبدأت أركان مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة "غولدمان ساكس" الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف "فيرست ريبابلك بنك" عام 2014، ولمدة 8 سنوات.

كما عملت أركان كرئيسة مجلس إدارة في شركة "تيفاني أند كو" التي تعتبر من أكبر الشركات الأميركية المختصة بالمجوهرات، قبل العمل عام 2022 في مجلس إدارة شركة "مارش ماكلينان" للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" الصادرة عن مجلة فورتشن والمعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.