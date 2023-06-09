شركة أميركية تطلق أول سيارة خارقة للهروب من الكوارث بهذا السعر

طرحت شركة أميركية سيارة هي الأولى من نوعها في العالم، وهي عبارة عن مركبة خارقة مخصصة للهروب من الكوارث الطبيعية والاحتماء بها في أوقات الأزمات الكبرى والشدائد مثل الزلازل والفيضانات وغيرها.

وقال تقرير مفصل ومصور عن هذه السيارة نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، إن سعر المركبة يبلغ 160 ألف دولار أميركي، ووصف التقرير هذه السيارة بأنها "مخصصة لمواجهة نهاية العالم" في إشارة إلى الكوارث الكبرى التي يرغب الإنسان في النجاة منها.

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وبحسب التقرير فإن هذه المركبة تُريد تغيير مفهوم الاختباء ليصبح في مركبة قادرة على الحركة بدلاً من المفهوم التقليدي الذي هو "النزول تحت الأرض".

وذكرت "ديلي ميل" أن السيارة الحديثة ذات "تصميم بربري" يجعلها "غير قابلة للاختراق من قبل القوى الخارجية".

وتقول الشركة المنتجة إنه في حال حدوث كوارث طبيعية فمن الممكن اللجوء إلى هذه المركبة بدلاً من النزول تحت الأرض، حيث إن "هذه الشاحنة السوبر الجديدة عبارة عن مجموعة النجاة من نهاية العالم".

وكشفت شركة (Apocalypse Manufacturing) وتتخذ من ولاية فلوريدا الأميركية مقراً لها عن هذه السيارة، وهي سيارة دفع رباعي ضخمة يطلق عليها اسم (Super Truck).

وبحسب الشركة، فإن التصميم "البربري" للشاحنة "سوبر تراك" يجعلها "غير قابلة للاختراق من قبل القوى الخارجية"، على الرغم من أن سعرها البالغ 160 ألف دولار أميركي من المرجح أن يجعل الكثير من المشترين يترددون في الحصول على هذه المركبة.

وتتميز الشاحنة الفائقة بمحرك (Hellcat V8) معدل والذي ينتج 850 حصاناً.

وقال جوزيف غطاس، مدير الشركة المنتجة لهذه المركبة: "مع الشاحنة الفائقة، أردنا الجمع بين التصميم البربري الذي يعود إلى العصور الوسطى، والذي يستحيل تجاهله، مع ضرورة وجود محرك قوي".

وأضاف: "لا توجد سيارة دفع رباعي أخرى في السوق تتميز بالسرعة والحجم والموثوقية والراحة والمساحة وميزات الطرق الوعرة كأحدث ابتكاراتنا".

وتستخدم هذه المركبة إطارات 40 بوصة وحافات 22 بوصة، وتأتي بطول 6.9 قدم وعرض 8.1 قدم وطول 20 قدماً. وعلى الرغم من كونها وحشاً لا يمكن إنكاره بمفردها، إلا أن تعليقها الأمامي يسمح أيضاً بسعة سحب هائلة تبلغ 15 ألف رطل.

ووفقاً للشركة المنتجة فإن الشاحنة الفائقة "لا يمكن اختراقها للقوى الخارجية" بفضل الجهة الأمامية الفولاذية والمصد الفولاذي الخلفي المكدس.

وفي الوقت نفسه، تسمح العجلات المفتوحة للشاحنة بالانطلاق على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام من الأرض، مما يجعلها مثالية للقيادة المحفوفة بالمخاطر.