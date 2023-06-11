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مصادر العربية: 10 مليارات دولار صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر مطلعة لقناة "العربية" إن قيمة صفقات اليوم الأول لمؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بلغت 10 مليارات دولار.

وأضافت المضادر أن قيمة صفقات قطاع السيارات الكهربائية في المؤتمر بلغت 5 مليارات دولار.

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وانطلقت صباح اليوم الأحد أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني، حيث ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان كلمة في افتتاحية المؤتمر أكد فيها أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار.

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وأضاف "زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات الثنائية".

وأكد على الرغبة المتبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون. "مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية، كما يعد فرصة للعمل على تعزيز الصداقة العربية - الصينية والعمل على بناء مستقبل مشترك".

من جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، خلال المؤتمر: "سنعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ونسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل".

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