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"بورصة مصر" للعربية: إطلاق سوق المشتقات بداية أغسطس القادم

الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، إنه تم دراسة إطلاق سوق المشتقات المالية في مصر منذ فترة طويلة، ومن المتوقع إطلاق هذا المشروع بنهاية يوليو أو بداية أغسطس القادم.

وأضاف الدكاني في مقابلة مع "العربية"، أن فرص البورصة المصرية تعد أقوى من بعض البورصات في المنطقة العربية في هذه السوق في ظل التركيبة الخاصة بالمستثمرين المصريين، إذ أن غالبيتهم من الأفراد، وهذا المنتج سيُقدم بصفة أساسية للأفراد.

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وحول تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة، قال الدكاني، إن البورصة فضلت أن تؤسس هذه الشركة بملكية 100% في الوقت الحالي، فيما يجري التفاوض مع مجموعة كبيرة من البنوك التجارية والاستثمارية للمشاركة كأعضاء للمقاصة وليس كمساهمين، ولا يوجد مانع من فتح المجال أمام شراء مساهمات في حقوق هذه الشركة مستقبلا.

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وانتهت البورصة المصرية من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة، وذلك تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص"، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد لتدشين سوق شاملة للعقود الآجلة في مصر، إذ تتضمن في البداية طرح عقود مستقبلية على مؤشري "EGX30" و"EGX70"، ثم لاحقًا الأسهم مرتفعة السيولة، ثم السلع والمعادن الثمينة، وأخيرًا الخيارات.

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