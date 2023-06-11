"سالك" السعودية تكشف للعربية أسباب الاستحواذ على حصة في "نقوا"

قال الرئيس التنفيذي للاستثمارات المحلية في شركة "سالك" أحمد شاهيني، إن دور "سالك" في السوق المحلية يتمثل في تمكين شركات القطاع الخاص.

وأشار شاهيني في مقابلة مع "العربية" إلى أن قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات المستهدفة، مضيفا أن عمليات الصيد في البحر الأحمر والخليج العربي أصبحت محدودة في آخر 5 سنوات.

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ولفت إلى أن إجمالي ما يتم صيده على ساحلي البحر الأحمر لا يتجاوز 75 ألف طن، بالتالي يعد الاستزراع السمكي هو الحل الأمثل.

وذكر أن تمكين شركات القطاع الخاص يعتمد على عنصرين مهمين، العنصر الأول يتمثل في زيادة الإنتاج محليا لبعض السلع المستهدفة منها المنتجات السمكية.

وكشف شاهيني أن إعلان الاستحواذ على حصة في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا" يأتي تنفيذا لخطط "سالك" التي تتضمن تقليص الاعتماد على الأغذية المستوردة، وزيادة الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري في المملكة.

وأفاد شاهيني بأن العنصر الثاني يتمثل في بناء مرونة لسلاسل الإمداد الغذائية حتى يتم ضمان فاعليتها داخل المملكة واستكمالا لدور "سالك" خارج السعودية.

وقعت شركة "سالك" السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية استحواذ على 42.4% من المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا".

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سالك" عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: "إن الشراكة الاستراتيجية بين "سالك" و"نقوا" تأتي في إطار العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال ضمان استدامة الموارد الحيوية ومحققة لأهداف "سالك" الاستراتيجية والمتمثلة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي وتمكين قطاع الأغذية الزراعية عبر تعزيز الإنتاج المحلي والذي سينعكس على تحسين العجز في الميزان التجاري".

وأضاف: "إن هذا التوجه يتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته بوصفه محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي لبناء شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص حيث ستعمل "سالك" على تطوير وتنمية قطاع الاستزراع المائي المحلي من خلال الشراكة مع "نقوا" بهدف تمكين قطاع الاستزراع المائي مما سيساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة".

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "نقوا" زياد بن عثمان الحقيل: "دخول "سالك" كمساهم يعد تحالفاً استراتيجياً سوف يعزز من جودة واستدامة عمليات "نقوا" في مجال الاستزراع المائي التي تعد جوهر ثقافتها المؤسسية وعلامتها التجارية”.

وأضاف الحقيل: "سنعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال الأمن الغذائي وخلق قيمة اقتصادية مضافة لشركائنا وعملائنا داخل المملكة وخارجها حيث تعتمد "نقوا" منذ نشأتها على أحدث التقنيات والممارسات لأنشطتها في مجال الروبيان والأسماك وخيار البحر والأعلاف السمكية".

وتعد "نقوا" هي ثاني استثمارات "سالك" في مجال الثروة السمكية بعد انتقال ملكية حصة الشركة السعودية للأسماك البالغة 39.99% من صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة "سالك" في شهر مارس/آذار عام 2021، بهدف تعزيز وتطوير دور شركة "سالك" كذراع استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة وتحفيزاً لنمو القطاع، ونظراً لتمتع "سالك" بخبرة واسعة في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة الأمر الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.