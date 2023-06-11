خاص
"ساويرس" للعربية: استنساخ مشروع مماثل للجونة المصرية في السعودية
الانتهاء من مشروع جدة التاريخية بشكل كامل خلال 4 سنوات
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قال مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية سميح ساويرس، إنه سيتم بدء تشغيل جزء من مشروع جدة التاريخية وجارٍ توظيف الكفاءات للعمل بهذا المشروع في العام الحالي.
وأضاف ساويرس في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض، أنه سيتم الانتهاء من مشروع جدة التاريخية بشكل كامل من المشروع خلال 4 سنوات.
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وتوقع ساويرس زيادة أعداد السياح الصينيين إلى السعودية خلال عامين.
وتابع: "نعمل على مشروعين: الأول هو مشروع جدة التاريخية لتحويل المنازل القديمة لشقق فندقية، والمشروع الثاني هو نسخة من الجونة سيقام على البحر الأحمر في السعودية، وسينضم للمشروع شركاء محليون مع خيار القروض البنكية أو صناديق تدعم السياحة".
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