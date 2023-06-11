"IFC" للعربية: قدمنا الدور الاستشاري لأول مشروع تخصيص بالقطاع الطبي في السعودية

قال رئيس "مؤسسة التمويل الدولية في السعودية "IFC" وليد المرشد، إن المؤسسة قامت بدور المستشار الرئيسي في عقد صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص بمجال الرعاية الصحية في السعودية.

وأضاف المرشد في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الشراكة -التي تعد الأولى من نوعها- ستساعد على تحسين خدمة الإشاعة والتصوير الطبي المقدم لأكثر من مليون ونصف مستفيد مجانا.

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وأوضح أن المشروع يضم 7 مستشفيات في الرياض العاصمة ومحافظاتها، مشيرا إلى تقدم نحو 7 تحالفات دولية مما يعكس رغبة الشركات الدولية في الاستثمار بالسوق السعودية لأنه الأنشط في المنطقة.

وقال إن هذا المشروع سيقدم خدمات قراءة الأشعة والتشخيص الطبي عن بعد مع مجموعة من المستشفيات مرتبطة داخل شبكة واحدة، وهي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة.

ومنحت وزارة الصحة السعودية مشروع تخصيص خدمات الأشعة والتصوير الطبي لشركة "Alliance Medical" ضمن أولى اتفاقيات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية بالسعودية.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بدور المستشار الرئيسي لإتمام المشروع الذي من المتوقع أن يخدم أكثر من مليون مريض في سبعة مستشفيات في المملكة.

وستقوم شركة" ألاينس" الطبية بتشغيل وصيانة أقسام خدمات الأشعة والطب النووي في المستشفيات السبعة التي سيعمل فيها أكثر من 450 موظفاً.