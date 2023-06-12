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خاص

الجاسر للعربية: السعودية تستهدف وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون شخص في 2030

وزير النقل: الرياض مركز للناقل الجوي الجديد والخطوط السعودية ستركز على جدة

دبي - العربية.نت
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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح الجاسر، إن عمليات طيران الرياض ستركز على العاصمة، أما الخطوط السعودية فمركزها سيكون مدينة جدة.

وأشار الجاسر في لقاء مع العربية إلى أن مطارات المملكة استقطبت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 25 مليون راكب.

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وأضاف: "نسعى للحصول على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت في المنطقة، كما نؤسس لصناعة طيران مبنية على اقتصاد قوي".

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وأفاد أن المملكة تستهدف وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون شخص في 2030.

وكشف الوزير أن المملكة ستتحول إلى مركز لوجستي عالمي، بينما مطار الملك سلمان سيمثل ثورة في عالم المطارات.

ولفت الجاسر إلى أن كافة مطارات السعودية تخضع لتطويرات وتوسعات، فيما هناك 4 مطارات جديدة تحت الإنشاء.

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