خاص
الجاسر للعربية: السعودية تستهدف وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون شخص في 2030
وزير النقل: الرياض مركز للناقل الجوي الجديد والخطوط السعودية ستركز على جدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح الجاسر، إن عمليات طيران الرياض ستركز على العاصمة، أما الخطوط السعودية فمركزها سيكون مدينة جدة.
وأشار الجاسر في لقاء مع العربية إلى أن مطارات المملكة استقطبت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 25 مليون راكب.
مادة اعلانية
وأضاف: "نسعى للحصول على حصة كبيرة من ركاب الترانزيت في المنطقة، كما نؤسس لصناعة طيران مبنية على اقتصاد قوي".
السياحة عبر العربية اقتصاد السعودية مسؤول: طيران الرياض والخطوط السعودية تستهدفان 250 وجهة حول العالم
وأفاد أن المملكة تستهدف وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون شخص في 2030.
وكشف الوزير أن المملكة ستتحول إلى مركز لوجستي عالمي، بينما مطار الملك سلمان سيمثل ثورة في عالم المطارات.
ولفت الجاسر إلى أن كافة مطارات السعودية تخضع لتطويرات وتوسعات، فيما هناك 4 مطارات جديدة تحت الإنشاء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"CMarkits" تحدد العوامل التي تربك أسواق النفطقال الرئيس التنفيذي لشركة "CMarkits" لندن يوسف الشمري، إن غياب الأرقام من روسيا يربك أسواق النفط العالمية.وأضاف الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن ... جرس الإغلاق
-
وزير الصناعة السعودي: نستهدف جذب استثمارات 20 مليار دولار بقطاع الأغذيةسوق الصناعات الغذائية في السعودية سينمو إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030 اقتصاد
-
إدانة 7 مسؤولين سابقين في "ثمار القابضة" وتغريمهم 3.4 مليون ريالأكدت على مخالفتهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية