"طيران الرياض" للعربية: الكشف عن طلبية كبيرة لطائرات من "إيرباص" و"بوينغ" قريباً

قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاوس، إن الشركة تجري محادثات مع شركتي "إيرباص" و"بوينغ" بخصوص طلبية كبيرة من الطائرات ضيقة البدن، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الطلبية في الوقت المناسب.

وأضاف دوغلاس في مقابلة مع "العربية": "تقدمنا بطلبية في 14 مارس من الواضح لم يمر وقت طويل وذلك لشراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787.. هذه الطائرات رائعة وتتمتع ببدن واسع"، موضحا أن هذا التسليم سيتضمن منتجات رائعة.

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وكشف أن هذه الصفقة كانت أولى حملات طيران الرياض الرئيسية، مضيفا: "في الوقت الحالي نحن في منتصف حملتنا الثانية لطائرات ضيقة البدن ذات ممر واحد.. هذه ستكون قصتنا التالية الكبيرة".

وأوضح أن "طيران الرياض" سيطلق أولى رحلاته بعد عامين من الآن، وننتظر تلقي الطلبية الأولى لطائرات دريملاينر من "طراز 787"، وهي تعتبر واحدة من طلبيتين، الطلبية الثانية ستكون في وقت لاحق هذا العام.

وتابع دوغلاس: "نريد مشاركة عرض الطائرة مع سكان المملكة أولا، نود أن نريهم كيف سيكون شكل الطيران الوطني.. وفي الأسبوع المقبل سوف نكشفها للعالم خلال معرض باريس للطيران".