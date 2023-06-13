اقتصاد أميركا
ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة
3 حالات تخلف عن السداد في شهر مايو بإجمالي 7.8 مليار دولار
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ارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض عالية المخاطر في الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار بشكل حاد هذا العام على إثر ارتفاع أسعار الفائدة.
ومنحت هذه القروض لجهات لا تتمتع بتصنيف ائتماني جيد في الولايات المتحدة وتعد مصدرًا مهمًا لتمويل العديد من الشركات.
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وتجاوز إجمالي حالات التخلف عن السداد هذا العام ، عامي 2021 و 2022 مجتمعين، وكان هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون منذ بداية العام ونهاية مايو بإجمالي بلغ 21 مليار دولار، وفقًا لبيانات "غولدمان ساكس".
و شهد شهر مايو وحده 3 حالات تخلف عن السداد بلغ مجموعها 7.8 مليار دولار وهو أعلى مبلغ منذ أزمة كورونا قبل ثلاث سنوات.
وتوقع محللو البنوك ووكالات التصنيف أن ترتفع حالات التخلف عن السداد أكثر مع الإبقاء على أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
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