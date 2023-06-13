الصين تخفض معدل السياسة قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ أغسطس

خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة قصير الأجل، كخطوة لتسهيل سياسته النقدية للمساعدة في تعافي الاقتصاد.

وقطع بنك الصين الشعبي معدل إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9%، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء. كان هذا أول خفض في المعدل منذ أغسطس 2022.

مادة اعلانية

وبتوقع أن تظهر البيانات الرسمية التي ستصدر يوم الخميس أن تعافي الاقتصاد قد فقد المزيد من الزخم في مايو، مع ضعف بيانات التصنيع والاستثمار. يأتي ذلك فيما بدأ الإنفاق الاستهلاكي في الاعتدال، والذي ارتفع في وقت مبكر من هذا العام بعد أن خفضت الصين القيود المفروضة على تفشي الوباء.

من جانبها، قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في الصين الكبرى في بنك "سوسيتيه جنرال إس إيه": "أقر صانعو السياسات أخيراً بالضعف الاقتصادي". "يجب أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي في النصف الثاني من عام 2023".

ويأتي تخفيض سعر الفائدة يوم الثلاثاء قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يتوقع الاقتصاديون وقفة محتمَلة.

وواصل اليوان الخارجي خسارته، حيث انخفض بنسبة 0.3% إلى 7.1748 مقابل الدولار، بعد خفض سعر الفائدة. انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.64%.

فيما ارتفعت أسهم العقارات بعد الخفض، مع ارتفاع مؤشر أسهم المطورين بنسبة 2.2%. بينما كانت مؤشرات السوق الأوسع للصين وهونغ كونغ متقلبة.

وارتفعت التكهنات مؤخراً بأن بنك الشعب الصيني (PBOC) سيخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من غير المعتاد تعديل سعر الفائدة قصير الأجل قبل سعر الفائدة على قروض السياسة لمدة عام واحد، والمعروف باسم تسهيل الإقراض متوسط الأجل (MLF).

سيتم الإعلان عن هذا المعدل يوم الخميس، حيث توقع سبعة من الاقتصاديين الستة عشر الذين شملهم الاستطلاع من قبل "بلومبرغ" حدوث انخفاض. آخر مرة تم فيها تعديل سعر السبعة أيام قبل معدل "MLF" كان في مارس 2020.

تعهد حاكم بنك الشعب الصيني، يي جانج الأسبوع الماضي بتكثيف "التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية"، وهو تحول في اللغة قال بعض المحللين إنه يشير إلى مزيد من التيسير. كما تعهد "ببذل كل الجهود لدعم الاقتصاد الحقيقي" حيث إن انتعاش الطلب قد تأخر عن العرض.

قال كبير المحللين الاستراتيجيين في الصين في مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة، زينغ تشاو بينغ، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى بيانات الائتمان القادمة قد يؤثران على توقيت خفض سعر الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني.

وأضاف أن "بيانات مايو الائتمانية التي قد تصدر اليوم أو غدا قد تكون سيئة للغاية". "قد يكون بنك الشعب الصيني قلقاً بشأن الصدمات المحتملة في السوق ولذا فقد انتهز هذه الفرصة لمحاولة تهدئة المخاوف مقدماً".