"طيران الرياض": استخدام الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة في رحلاتنا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، استلام الطلبية الأولى من طائرات "بوينغ دريملاينر" مطلع عام 2025.

وأكد دوغلاس في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن طائرات الشركة الحديثة ستكون أكثر كفاءة بنسبة 25% في استهلاك الوقود، وستكون قادرة على الطيران لمسافة أبعد.

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وذكر دوغلاس: "سيكون أسطول طيران الرياض عصريا مع محركات حديثة. هذه الطائرات ستكون أكثر كفاءة بنسبة 25% في استهلاك الوقود، كما سيكون بإمكانها أن تطير لمسافات أبعد، وبالتأكيد هذه الطائرات ستكون أخف، سنستخم العديد من التقنيات لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي المستقبل العالم سيتطلع إلى طيران الرياض كقائد في ما يخص استدامة الطيران".

وحول خطط طيران الرياض الوصول إلى 100 وجهة عالمية، قال دوغلاس: "التزاماتنا واضحة جدا، وهي تعتبر جزءا من استراتيجية رؤية المملكة 2030 والتي تركز على تنويع الاقتصاد، ما سنفعله هو ربط المملكة بالعالم وربط العالم بالمملكة، إذ نستهدف إضافة نحو 100 وجهة إلى شبكتنا، ما زال أمامنا عامان، شبكتنا ستتضمن المدن الأساسية في المملكة وإقليميا وبالطبع المدن الأساسية عالميا".

وقال: "من المقرر أن نقوم بإفصاحات جديدة كل شهرين، وذلك للكشف عن قصة عظيمة أخرى، ولكن مع اقترابنا من التشغيل الفعلي للحجوزات العام المقبل.. هذا الأمر سيكون جزءا من الإعلان الكبير المتوقع".

وتابع: "سنعمل من العاصمة الرياض، وسنستخدم البنية التحتية القائمة والتي يطبق عليها برنامج مهم يتضمن تحسين وزيادة الطاقة الاستيعابية في الوقت الحالي، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى المطار الجديد عندما سيكون متاحا للجميع".

وأفاد دوغلاس: "سنوفر بنية تحتية مميزة عالميا، وطيرانا مميزا على مستوى العالم، وسنقوم بتقديم طيران الرياض كطيران رقمي حقيقي مع انتباه شديد للتفاصيل عندما يتعلق الأمر بتجربة العميل".

وأشار إلى أن الشركة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي وروبوت دردشة، مضيفا: "بالتأكيد طيران الرياض لديه ميزة وهي أنه ليس لديه أي إرث قديم ليتم تطويره.. سنقوم بدمج هذه التقنيات لكي يصبح طيران الرياض طيرانا محليا رقميا".

وحول ارتفاع أسعار التذاكر، قال دوغلاس: "اليوم معظم الرحلات ممتلئة.. المعروض بات أقل، فيما أن هناك كمية هائلة من الطلب، الأمر الذي يرفع أسعار التذاكر، كما أن العديد من التكاليف تغيرت"، متوقعا أن تتحسن الأسعار نحو الهبوط مع مرور الوقت، لكن بالتأكيد قد يكون هناك العديد من التغيرات.

وبين الرئيس التنفيذي أن أسعار النفط تعتبر أكبر التكاليف لأي شركة طيران، لذا من الصعب جدا توقع الأسعار للمستقبل البعيد، إلا أنه من المرجح أن تبدأ أسعار التذاكر بالاستقرار.