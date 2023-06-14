تراخيص السيارات في مصر تواصل تراجعها مع انخفاض المبيعات

كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض عدد المركبات المرخصة في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8.9%، على أساس سنوي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية بلغ نحو 9.9 مليون مركبة مقابل نحو 10.9 مليون مركبة في ديسمبر 2021.

مادة اعلانية

وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول، حيث بلغ عدد إجمالي المركبات التي تم ترخيصها في نطاق وحدات المرور المحافظة نحو 2.6 مليون مركبة مستحوذة على ما نسبته 25.8% من إجمالي المركبات المرخصة.

وفي المركز الثاني، حلت محافظة الجيزة بعدد 1.3 مليون مركبة مستحوذة على نحو 13.5% من إجمالي المركبات المرخصة. وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثالث بعدد 722.3 ألف مركبة مستحوذة على نحو بنسبة 7.3%.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة نحو 5.5 مليون سيارة بنسبة 54.9% من إجمالي المركبات في ديسمبر 2022، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي)، حيث تم ترخيص نحو 5.1 مليون سيارة مستحوذة على نحو 93.8% من إجمالي المركبات المرخصة.

وفي المركز الثاني حلت سيارات الأجرة، حيث تم ترخيص نحو 328 ألف سيارة، مستحوذة على 6% من إجمالي المركبات التي تم ترخيصها خلال شهر ديسمبر الماضي.

على صعيد المبيعات، فقد تراجعت بشكل عنيف خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي. ووفق بيانات مجلس معلومات "أميك"، فقد تم بيع نحو 23.2 ألف سيارة فقط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من العام الحالي، مقارنة ببيع نحو 87.2 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتشهد المبيعات الإجمالية تراجعاً بنسبة 73.4%.

وكشفت البيانات عن تراجع مبيعات قطاع سيارات الركوب "الملاكي" مسجلًا 16.2 ألف سيارة، مقابل 68.4 ألف سيارة خلال العام الماضي على أساس سنوي بنسبة تراجع بلغت نحو 76%. كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات إلى 2.6 ألف أتوبيس مقابل 5.7 ألف أتوبيس خلال 2022، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 54%.

أيضاً، شهدت مبيعات الشاحنات تراجعًا لتسجل نحو 4.367 ألف شاحنة مقارنة بنحو 13 ألف وحدة في الفترة المقارنة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 66%. وتصدرت ماركة "نيسان" قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الثلث الأول من العام الجاري، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 19.5% من السوق، وباعت نحو 4.5 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وجاءت ماركة "شيفروليه" في المرتبة الثانية بالقائمة بحصة سوقية تبلغ نسبتها 15% بإجمالي مبيعات 3.5 ألف سيارة. تبعتها في الترتيب الثالث ماركة "شيري – غبور" التي استحوذت على حصة بلغت نسبتها 13% بواقع 3 آلاف سيارة.

فيما حافظت ماركة "تويوتا" على المركز الرابع بحصة سوقية تبلغ نسبتها 8.6% مسجلة بيع نحو ألفي سيارة، تلتها في المركز الخامس ماركة "بي واي دي" بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت نسبتها 6.2% بعد بيع 1400 سيارة.