مؤشر سوق الأسهم السعودية يخترق 11500 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الأربعاء، ليخترق مستوى 11500 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، مع التفاؤل بشأن تثبيت الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" مكاسب 112.9 نقطة أو 0.99% ليصل إلى 11526 نقطة.

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وشهدت السوق تداولات بقيمة 6.14 مليار ريال عبر تداول 250.5 مليون سهم.

وقال محلل أسواق مالية حمد العليان، إن مؤشر السوق السعودية يكتسي اللون الأخضر، متفاعلا مع التفاؤل بشأن إجراءات الفيدرالي الأميركي بقرب خفض الفائدة أو القيام بالتثبيت في اجتماع اليوم.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، أن جميع المحللين يتوقعون عدم رفع أسعار الفائدة باجتماع اليوم، مما انعكس على أداء أسواق الأسهم الأميركية والسوق السعودية.

وأشار إلى أن السوق السعودية أمامها 6 جلسات قبل عطلة عيد الأضحى، موضحا أن السوق تشهد أداء إيجابيا ويتحرك المؤشر بشكل مميز في شهر يونيو.

وأفاد العليان أن الشركات القيادية لم تتحرك بشكل قوي، ولكن هناك شركات أخرى استفادت، وأصبحت تسجل قمما تاريخية متتالية.