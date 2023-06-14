ملياردير شهير يتوقع وصول سعر "بيتكوين" إلى 250 ألف دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي مايكل سايلور، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المنظمون الأميركيون تشير إلى أن صناعة العملات المشفرة تتجه إلى صناعة تركز على بيتكوين.

وأضاف سايلور في مقابلة مع "بلومبرغ" يوم الثلاثاء: "كانت آراء "MicroStrategy" منذ عام 2020 هي أن الأصل الوحيد الذي يرقى للدرجة المؤسسية هو بيتكوين". "من الواضح تمامًا أن المنظمين لا يرون مسارا شرعيا للمضي قدما في مجال العملات المشفرة.. وبالتالي فإن الصناعة بأكملها مقدر لها نوعًا ما أن تتجه إلى صناعة تركز على بيتكوين".

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دعاوى "SEC" تسحق ثروة مليارديرات التشفير.. ماذا حدث؟

خلال الأسبوع الماضي، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية ضد Binance و Coinbase، وهما أكبر بورصتين للعملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

وقال سايلور إن "الخطوة المنطقية التالية" هي أن تتضاعف قيمة بيتكوين 10 مرات لتصل إلى 250 ألف دولار.

"في النهاية، لدي ثقة في أن بورصات العملات المشفرة ستدرك حقًا أن عملة بيتكوين هي الأصل المهيمن في هذا المجال، وأن نماذج أعمالها تكون جيدة عندما ترتفع عملة البيتكوين بمقدار 10 أضعاف"، وفقا لسايلور.