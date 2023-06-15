أسعار الغاز تقفز بنسبة 17% في أوروبا وتهدد المخزونات

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثالث على التوالي حيث تثير الانقطاعات المطولة والطقس الحار في جميع أنحاء القارة مخاوف بشأن الإمدادات.

ارتفعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة تصل إلى 17% اليوم الخميس، لتقترب أسعار العقود الآجلة من تحقيق مكاسب تزيد عن 30% هذا الأسبوع حتى الآن.

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يأتي ذلك، فيما خيمت حالة عدم اليقين على التوقعات، حيث من المقرر أن تستمر الأعمال في بعض المنشآت النرويجية الرئيسية في يوليو، كما تتصاعد المخاوف بشأن المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال وارتفاع درجات الحرارة باستمرار.

خرجت أوروبا من أسوأ ما في أزمة الطاقة في العام الماضي بمستويات تخزين كبيرة للغاز، مما وفر في البداية إحساساً بالأمان بأنها ستتمكن من إعادة تخزين إمدادات الوقود الكافية قبل الشتاء المقبل. لكن التساؤلات حول توقعات الطلب أثارت تقلبات الأسعار في الأسابيع الأخيرة، مع استقرار الطقس الحار وزيادة احتياجات التبريد بعد انخفاض استخدام الغاز الصناعي الذي أثر على الأسعار في الأشهر الأولى من العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس قسم الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي لدى شركة استشارات الطاقة المحدودة "إنرجي أسبكتس"، جيمس واديل، إن المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وانقطاعات الخدمة في النرويج "كانت من المحفزات المادية". ونوه إلى أن الشهر الحالي شهد السوق الكثير من عمليات البيع على المكشوف في العقود الآجلة، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ومحاولات وقف الخسارة فإن الأسعار ستتجه إلى الأعلى أكثر.

وأدى التقلب الأخير أيضاً إلى نشاط التحوط بعد أن بدأت الأسعار في الارتفاع الحاد.

ارتفع الغاز الهولندي للشهر المقبل، وهو المؤشر القياسي لأوروبا، بنسبة 10.4% عند 42.30 يورو للميغاوات ساعة بحلول الساعة 10:39 صباحاً في أمستردام. أضاف العقد البريطاني المكافئ 10.7%.