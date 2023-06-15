اتهامات أوروبية تورط "غوغل" في غرامات بمليارات الدولارات

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه يجب تفكيك الأعمال الإعلانية لشركة "غوغل"، زاعمين أن تورط عملاق التكنولوجيا في أجزاء متعددة من سلسلة توريد الإعلانات الرقمية يخلق "تضاربًا متأصلاً في المصالح" من شأنه أن يضر بالمنافسة.

وتمثل الاتهامات الرسمية أحدث تحدٍ تواجهه شركة "غوغل" في مجال مكافحة الاحتكار بشأن أعمالها التجارية في مجال تكنولوجيا الإعلانات المترامية الأطراف، في أعقاب دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية في يناير الماضي، والتي دعت أيضًا إلى تفكيك الشركة.

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وقال المسؤولون إن مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت مزاعمها في رسالة مكتوبة إلى "غوغل"، لبدء عملية قانونية يمكن أن تنتهي بغرامات بمليارات الدولارات بالإضافة إلى تفكك محتمل قد يؤثر على جزء من أعمالها الإعلانية الأساسية.

وتزعم اللجنة أنه منذ عام 2014، عززت شركة "غوغل" بشكل غير عادل تبادل الإعلانات الخاص بها - دار المزادات عبر الإنترنت المعروفة باسم "إي دي إكس" التي تطابق المعلنين والناشرين - من خلال ملكيتها المتزامنة لبعض أدوات الإعلان الأكثر شيوعًا للناشرين والمعلنين.

على سبيل المثال، تدعي اللجنة أن المعلنين الذين استخدموا أدوات شراء الإعلانات من "غوغل" كثيرًا ما تم توجيه مشترياتهم إلى "إي دي إكس" بدلاً من منافسة عمليات تبادل الإعلانات.

في غضون ذلك، منحت أدوات "غوغل" التي تواجه الناشر بشكل غير عادل، "إي دي إكس" ميزة على تبادل الإعلانات المنافسة، كما زعمت اللجنة التي ذكرت أن أدوات الناشر في الشركة قدمت معلومات عروض أسعار "إي دي إكس" التنافسية التي يمكن أن تستخدمها البورصة لمساعدة المعلنين في الفوز بالمزاد.

أحد الحلول المقترحة من قبل اللجنة هو فصل أدوات الناشر وتبادل الإعلانات من "غوغل" عن أدوات شراء الإعلانات التي توفرها للمعلنين، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

في تغريدة، قالت أكبر مسؤولة في منافسة المفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجير، إن "غوغل تتحكم في كلا جانبي السوق، البيع والشراء.. ونحن قلقون من أنها ربما تكون قد أساءت استخدام هيمنتها لصالح منصة (إي دي إكس) الخاصة بها.. إذا تم التأكد منذ ذلك، فهذا غير قانوني".

ووفق بيان، قال دان تايلور، نائب رئيس "غوغل" للإعلانات العالمية، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي "يركز على جانب ضيق من أعمالنا الإعلانية"، وأن الشركة تعارض الاستنتاجات الأولية للجنة وأن الشركة تخطط "للرد وفقًا لذلك".

وأضاف: "تساعد أدوات تكنولوجيا الإعلان الخاصة بنا مواقع الويب والتطبيقات في تمويل محتواها، وتمكين الشركات من جميع الأحجام من الوصول بفعالية إلى عملاء جدد.. لا تزال غوغل ملتزمة بإيجاد قيمة لناشرنا وشركائنا المعلنين في هذا القطاع شديد التنافسية".