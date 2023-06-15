الاتحاد الأوروبي يستعد لإلغاء قيود التصدير على شركات صينية

من المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي خططاً لتقييد الصادرات إلى 5 شركات صينية تربطها علاقات مع روسيا، في خطوة لكسر الجمود بشأن حزمة العقوبات الأخيرة التي تستهدف موسكو.

وشطب التكتل الشركات من قائمة مقترحة للشركات المستهدفة بزعم تزويد الشركات الروسية بتقنيات محظورة بعد تأكيدات من المسؤولين الصينيين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت". وأضاف المصدر أن خطط الحد من التجارة مع 3 شركات مقرها هونغ كونغ لا تزال مطروحة على الطاولة.

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وبشكل منفصل، تم تخفيف الآلية المقترحة لاستهداف البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمنع روسيا من التهرب من قيود التصدير. والهدف الأساسي للأداة هو ردع الحكومات عن مساعدة روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ولكن إذا ثبت أن الضغط الدبلوماسي غير فعال، فإن الآلية ستمنح الدول الأعضاء سلطة اعتماد قيود تصدير مستهدفة على السلع الرئيسية كخطوة ثانية. ستحتوي على قائمتين: واحدة للسلع المحظورة، والأخرى للبلدان التي لا يمكن إرسال العناصر المدرجة إليها.

تم تضييق نطاق كلتا القائمتين بعد ضغوط من العديد من الدول الأعضاء بما في ذلك فرنسا وألمانيا، ما رفع سقف موعد اعتمادها. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في الموافقة على حزمة العقوبات الأسبوع المقبل، وقد يجتمع الدبلوماسيون صباح الاثنين، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على القضية.

الهدف الرئيسي من حزمة العقوبات الحادية عشرة للاتحاد الأوروبي، والتي ظل الاتحاد يناقشها منذ أسابيع، هو تضييق الثغرات ومعالجة التحايل. وتشمل الإجراءات الأخرى فرض حظر على العديد من البضائع التي تمر عبر روسيا بالإضافة إلى المزيد من القيود التجارية، بما في ذلك المزيد من السلع التكنولوجية، وإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء تسليم النفط عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب دروجبا، وقيود الملكية الفكرية.