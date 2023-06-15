خبير للعربية: التضخم والبطالة في أميركا يوجهان مؤشر سعر الفائدة

قال مدير استثمارات الأسهم في "بنك أبوظبي الأول"مجد دولة إن الأسواق ما زالت تعتقد أنه سيكون هناك خفض في أسعار الفائدة من اللاحتياطي الفيدرالي، (البنك المركزي الأميركي) وهناك توقعات بنسبة 40% بحصول تخفيضات مع نهاية 2023 وبداية 2024.

وأشار دولة في مقابلة اليوم الخميس على "العربية" إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحقق نمواً أكثر مما هو متوقع رغم أنه نمو متواضع، مشيراً إلى أن اقتصاد أميركا قوي رغم التحديات.

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وأضاف الخبير المالي أن موضوع البطالة وسوق العمل سيبقيان من الأمور التي تشكل الدافع الرئيسي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهذه كانت الرسالة الواضحة من قرار الاحياطي الفيدرالي أمس.

وتعليقاً على قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير بين 5% و5.25%، توقع خبير الاستثمارات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، خاصة إذا ظلت معدلات التضخم في أميركا عند حدود 4% إلى 4.1%، لأن الاحتاطي الفيدرالي في هذه الحالة سيبقي أسعار الفائدة أعلى من تلك المعدلات الحالية.

وتوقع دولة، أنه إذا وصلت معدلات التضخم عند 3% العام المقبل، فإن أسعار الفائد ستكون عند 125 نقطة أساس.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى أمس الأربعاء معدل فائدته الرئيسية بين 5% و5.25%، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2022 بعد عشر زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.