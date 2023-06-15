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عدد السكان سكان زحمة من الهند
الهنود سيمثلون أكثر من 15% من تعداد السكان عالمياً
اقتصاد

دراسة تتوقع ارتفاع تعداد المصريين في عام 2100.. إلى هذا الرقم

إفريقيا ستستحوذ على نصف المراكز العشرة الأولى

دبي - العربية.نت
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توقع تقرير حديث أن يرتفع عدد البشر إلى أكثر من 10.3 مليار شخص في العام 2100، إلا أن ترتيب الدول قد يتغير بشكل لافت عما هو عليه الآن.

وذكر التقرير الذي أعدته "World Of Statistics"، أن الهنود سيمثلون أكثر من 15% من تعداد السكان عالمياً بواقع 1.53 مليار نسمة، فيما سيتراجع تعداد سكان الصين بصورة ملحوظة عن مستوياته الحالية البالغة 1.42 مليار إلى 771 مليونا، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ووفقاً للتوقعات، فإن 5 دول إفريقية ستكون ضمن أكثر 10 بلدان كثافة سكانية عالمياً، حيث ستحتل نيجيريا المركز الثالث بواقع 546 مليون نسمة، وسيرتفع تعداد سكان الكونغو إلى 431 مليونا في المركز الخامس، فيما سيبلغ تعداد الإثيوبيين (المركز السابع) 323 مليونا في العام 2100، بينما ستصعد تنزانيا إلى المرتبة التاسعة عالمياً بواقع 244 مليون نسمة، وسيبلغ تعداد المصريين 205 ملايين نسمة في المرتبة العاشرة في القائمة.

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وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية سيتجاوز تعداد سكانها حاجز الـ 100 مليون، وجاءت على الترتيب مصر (205 ملايين)، السودان (142 مليونا)، العراق (111 مليونا).

بينما سيتراجع عدد سكان اليابان إلى 74 مليون نسمة فقط، مقارنة بأكثر من 120 مليون في الوقت الراهن.

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