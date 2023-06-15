بورصة السلع المصرية: إنشاء 7 مخازن استراتيجية بـ15 مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، إن مصر دشنت مشروعا قوميا لإنشاء 7 مخازن استراتيجية للسلع الأساسية بتكلفة 15 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي، في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، أن تكلفة المستودع الواحد تتجاوز الملياري جنيه، ويقام على مساحة 10 أفدنة، ويتم تنفيذه وإدارته من القطاع الخاص.

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وأوضح أن هدف الدولة من إنشاء تلك المخازن الاستراتيجية تقليل الفاقد والهالك من السلع الأساسية والمقررات التموينية.

وذكر أن المقررات التموينية التي يتم التعامل عليها سنويا تقدر بنحو 50 مليار جنيه، وحجم الفاقد يصل إلى 10%، وهذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على تقليل نسبة الفاقد والهالك وزيادة مخزون السلع التموينية في تلك المخازن.

وبين أن فترة إنشاء المستودع تتراوح بين 18 -24 شهرا، وتم البدء في إنشاء مستودع السويس، والذي يخدم محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وجزء من محافظة الشرقية.. موضحا :"كل مستودع أو مخزن سيقوم بخدمة 4 محافظات".

وكشف عشماوي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية بدأت طرح سلعة "الردة" بجانب الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتكوين أرصدة كافية من السلع الأساسية والاستراتيجية تكفي 6 أشهر، ومع انخفاضها عن تلك المستويات تتجه لتدبير احتياجاتها من السوق المحلية أو الخارجية.

"نطمئن المصريين أن هناك أرصدة واحتياطيات آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية"، بحسب عشماوي.

وتابع :"الدولة نجحت عبر هيئة السلع التموينية في طرح كميات من الذرة الصفراء عبر بورصة السلع وهو ما ساهم في خفض أسعارها من مستويات 19 ألف جنيه للطن إلى 12 ألف جنيه وهو ما انعكس على أسعار الدواجن وبيض المائدة والتي تراجعت أسعارها".