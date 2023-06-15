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محطة لشحن سيارات تسلا الكهربائية
محطة لشحن سيارات تسلا الكهربائية
تسلا

"تسلا" توسع عروضها للشحن المجاني.. لتحقيق هذا الهدف!

تستهدف بيع 1.8 مليون سيارة بنهاية 2023

دبي - العربية.نت
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بدأت شركة "تسلا" في طرح عروض تحفيزية لبيع سياراتها قبل نهاية الربع الثاني، عبر تقديم عرض لمدة 3 أشهر من الشحن السريع المجاني في الولايات المتحدة لسيارتها من الطراز "تسلا 3".

ويُظهر موقع "تسلا" الإلكتروني أن العرض على السيارات الجديدة من طراز 3 ينطبق على العملاء الذين يستلمون الطلبات بحلول 30 يونيو. وتقدم الشركة الميزة حتى بعد أن أصبحت جميع إصدارات السيدان مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتبددت مخاوف المستثمرين بشأن تفوق إنتاج "تسلا" للسيارات أكثر من حجم تسليماتها، حيث حققت شركة صناعة السيارات انتصارات كبيرة على صعيد محطات الشحن. في وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت العديد من شركات السيارات مثل "فورد"، و"جنرال موتورز" في تبني معيار "تسلا" في الشحن.

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خفضت "تسلا" بشكل متكرر أسعار سياراتها في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، حيث قال الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، إنه مستعد للتنازل عن هوامش الربح من أجل استمرار نمو المبيعات. وسلمت شركة صناعة السيارات 422875 سيارة في الربع الأول وستحتاج إلى تسريع وتيرتها في الفترة المتبقية من العام لتصل إلى هدفها البالغ 1.8 مليون هذا العام.

بالإضافة إلى الاستفادة من شبكة الشحن السريع الخاصة بها للمساعدة في بيع مخزون سياراتها المتراكم من الطراز 3، تقدم "تسلا 3" سنوات من الشحن السريع المجاني لجذب العملاء لاستلام طرازها "S" و"X" الأغلى ثمناً قبل نهاية الربع.

وتراجعت أسهم "تسلا" بنسبة 3.6% قبل بدء التداول العادي الخميس، بعد يوم من انتهاء سلسلة قياسية من المكاسب التي أضافت 240 مليار دولار إلى تقييمها السوقي.

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