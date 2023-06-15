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خاص

شركة "سوق الكربون": إطلاق منصة لتداول الكربون بالنصف الأول 2024

شركة تابعة لـ PIF و"تداول" تنفذ أكبر مزاد لأرصدة الكربون الطوعية

دبي - العربية.نت
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كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية، ريهام الجيزي، في مقابلة مع "العربية"، عن التخطيط لإطلاق منصة التداول الخاصة بسوق الكربون الطوعي في النصف الأول من العام المقبل 2024.

وقالت الجيزي، إن شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" نفذت مزادين لبيع وتداول أرصدة الائتمان الكربوني، في إطار استكشاف السوق.

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وأضافت أنه تم تأسيس الشركة منذ 6 أشهر فقطن ونجحنا في إطلاق أول مزاد في الرياض في أكتوبر لبيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، والثاني في العاصمة الكينية لبيع 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية.

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اشترت شركات سعودية أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون يوم الأربعاء بعدما استضافت العاصمة الكينية ما وصفه منظمو الحدث بأنها أكبر عملية بيع من نوعها في العالم.

ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على تعويضات الكربون، وهي تعويضات تنتج من خلال مشروعات مثل التشجير أو استخدام وقود طهي نظيف، في ظل سعي الشركات إلى استخدام الأرصدة لمساعدتها على تحقيق أهداف هدف الانبعاثات الصفري.

وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المنظمة للمزاد، إن نحو 16 شركة سعودية من بينها أرامكو والشركة السعودية للكهرباء دفعت 23.50 ريال سعودي (6.27 دولار) لكل طن متري من أرصدة الكربون.

وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة تداول السعودية هما مؤسسا شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

وذكرت الشركة أن الأرصدة التي بيعت في المزاد معتمدة وتنتج عن مشاريع تتجنب الانبعاثات باستخدام تقنيات مستدامة أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي.

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