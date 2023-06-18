بايدن يطالب بزيادة الضرائب على الأثرياء. وماسك يرد!

قال الميلياردير والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، عبر منصته "تويتر" رداً على تغريدة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن مطالب الرئيس جو بايدن لفرض مزيد من الضرائب على الأميركيين سيضر فقط الفئات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وأضاف "أوافق على أننا يجب أن نجعل مخططات تجنب الضرائب المتقنة غير قانونية، لكن التصرف بناءً على ذلك من شأنه أن يزعج الكثير من المانحين، لذلك سنرى أقوالاً، لكن بلا عمل". "أولئك الذين سيُجبرون في الواقع على تحمل عبء الإنفاق الحكومي الزائد هم من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، لأنهم لا يستطيعون الهروب من ضريبة الرواتب".

مادة اعلانية

جاءت تغريدة ماسك ردًا على تغريدة من بايدن تقول "لقد حان الوقت لأن يبدأ الأثرياء في دفع نصيبهم العادل".

وأضاف ماسك: "يرجى إعطاؤه كلمة المرور لحسابه، حتى يتمكن من كتابة تغريداته الخاصة. من فضلكم، أتوسل إليكم!"، في إشارة إلى أن تغريدات الرئيس الأميركي خاضعة لأجندة الحزب الديمقراطي.

خلال مسيرة حملته الانتخابية في فيلادلفيا يوم السبت، طلب بايدن من عمال النقابات دعم محاولة إعادة انتخابه ودعا إلى فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات.

Please give him the password, so he can do his own tweets. Please, I’m begging you! — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2023

وقال إنه بينما ارتفع عدد المليارديرات في الولايات المتحدة إلى حوالي ألف شخص، فإنهم يدفعون نحو 8% من أرباحهم كضرائب.

"لقد دفعوا معدل ضرائب أقل من المعلمين في المدارس، من رجال الإطفاء، وربما أي شخص في هذه الغرفة. لقد حان الوقت لدفع الحد الأدنى من الضرائب. لا أمانع في أن يكونوا من أصحاب المليارات. فقط عليهم دفع نصيبهم العادل".