سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. حركة تصحيح أم تراجع الطلب؟

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر، السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. تأتي هذه التراجعات في ظل استقرار سوق الصرف وتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء بشكل عنيف خلال التعاملات الأخيرة.

واستقر سعر الغرام عيار 24 عند مستوى 2594 جنيها، فيما هوى سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية ليسجل مستوى 2280 جنيها. وتراجع سعر الغرام عيار 18 ليسجل نحو 1946 جنيها. فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 18160 جنيها.

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في حديثه لـ"العربية.نت"، ربط فرج عطا الله، أحد تجار منطقة الصاغة بالقاهرة، بين التراجعات المستمرة في أسعار الذهب في السوق المحلية، وبين التراجع الكبير في حجم الطلب، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية السماح بدخول الذهب الوارد مع العائدين من الخارج دون جمارك أو رسوم باستثناء الضريبة على القيمة المضافة (على المصنعية).

وأوضح أن بعض التجار يرون أن ما يحدث من تراجعات في الأسعار، يمكن تسميته حركة تصحيح، خاصة أن عددا كبيرا من كبار التجار كانوا يربطون أسعار الذهب بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، وطالما هناك تراجع في أسعار صرف الدولار في السوق الموازية بأكثر من 5%، فإن أسعار الذهب سوف تواصل التراجع.

وكشف تقرير حديث لـ"غولد بيليون"، أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي فشل في إخراج الذهب من النطاق العرضي والذي يتحرك فيه المعدن النفيس منذ بداية شهر يونيو الجاري، ولكن استمرار تحركات الذهب العرضية ينذر بانفجار سعري قريب في أي من الاتجاهين.

وشهد الأسبوع الماضي، اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.0% إلى 5.25% للمرة الأولى بعد 10 إقرارات متتالية برفع أسعار الفائدة. وأشار البنك المركزي الأميركي إلى استمراره في محاربة التضخم والتزامه بوصوله إلى المستهدف عند مستوى 2%.

ويرى الفيدرالي أن هناك تماسكا في النمو الاقتصادي الذي رفع توقعاته إلى 1% هذا العام من التوقعات السابقة عند 0.4% بعد الأداء الإيجابي الكبير لقطاع العمالة وخلق الوظائف إلى جانب ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي دعم التضخم بشكل أساسي.

في الوقت نفسه، قالت شركة "ذهب مصر" لتجارة الذهب، إن التعاملات الأخيرة شهدت تراجعات كبيرة بأسعار المعدن النفيس، حيث فقد كل الغرامات أكثر من 35 جنيهاً بنسبة تراجع تتجاوز 1.5%.

وأشارت وفق بيان إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات وبنحو 0.2%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 80 جنيهًا مع ختام تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب الفورية تذبذبا كبيرا خلال الأسبوع الماضي ليغلق منخفضاً عن سعر الافتتاح بفارق 3 دولارات فقط، ولكنه سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 1924 دولارا للأونصة، لينجو الذهب من هبوط كبير ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.