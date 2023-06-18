"بلج آند بلاي" تخطط لإطلاق صندوق استثمار في السعودية بـ 100 مليون دولار

تتطلع شركة الاستثمار التكنولوجي "بلج آند بلاي"، التي تتخذ من وادي السليكون مقراً لها، وهي من أوائل الداعمين للشركات بما في ذلك "Dropbox" و"PayPal"، إلى جمع 100 مليون دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا السعودية الناشئة، وبدعم من وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي في المملكة "صندوق الاستثمارات العامة".

من جانبه، قال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، سعيد عميدي، في مقابلة في الرياض، إن "بلج آند بلاي" تجري محادثات مع "جدا"، وهو صندوق قيمته مليار دولار أنشأه صندوق الثروة السعودي للمساعدة في إطلاق صناعة رأس المال الاستثماري المحلي.

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وقال إن من المقرر إطلاق الصندوق بحلول يناير، حيث تساهم "بلج آند بلاي" بما يصل إلى 10% من الإجمالي، ويتم جمع الباقي من الصناديق السعودية والمكاتب العائلية. وأضاف عميدي أن "بلج آند بلاي" تبدأ الصندوق لأن جودة الشركات السعودية الناشئة قد تحسنت على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تتطلع السعودية إلى تشجيع رواد الأعمال وصناعة رأس المال الاستثماري كجزء من خطط تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وخلق وظائف في القطاع الخاص. كما دعمت "جدا" صندوقاً للشرق الأوسط بقيمة 50 مليون دولار تديره "هامبرو بيركس ليمتد" في عام 2021.

وقال عميدي إن "بلج آند بلاي" تدير محفظة من 5 صناديق يبلغ مجموعها 500 مليون دولار ولديها خطط لإنشاء خمسة صناديق أخرى.