"نايت فرانك" للعربية: الوقت مناسب لشراء مسكن ثانٍ في هذه الدولة

قال رئيس المكتب الخاص بالشرق الأوسط لدى "نايت فرانك" هنري فون، إن العقارات الفاخرة في بريطانيا لم تتأثر بتباطؤ الأسعار، والأوضاع الحالية في بريطانيا تمثل فرصة للمشترين.

وأضاف فون في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن سبب الأداء القوي خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى نهاية مارس هو استئناف السفر الدولي.

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وأفاد فون: "لندن الآن مفتوحة للجميع، وتزامن ذلك مع انتهاء حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في لندن سنة البريكست عام 2016 وعودة الثقة لدى العملاء الدوليين والبريطانيين".

وأشار إلى أن البيانات المثيرة هي حول سوق السوبر برايم تحديدا، أي العقارات التي تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه إسترليني أو أعلى، وخلال الـ 12 شهرا المنتهية في مارس 2023 بلغ إجمالي المبيعات 3.5 مليار جنيه إسترليني من الصفقات.

وتابع: "إذا قارنا ذلك بالسنة السابقة، أي الـ 12 شهرا حتى مارس 2022، بلغت المبيعات حين ذلك 2.5 مليار جنيه، وإذا نظرنا إلى فترة أطول، على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة على سبيل المثال، أعلى حجم للصفقات كانت عام 2015 و 2016 قبل الاستفتاء، وبلغت قيمة الصفقات في ذلك الوقت 4.5 مليار جنيه أي أعلى من الآن".

وذكر أن هناك زخما كبيرا بسبب عودة السفر الدولي، وثانيا تغيرت نظرة المشترين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وعادت الثقة إليهم الآن وكذلك المشترون الذين كانوا مثلا في حالة ترقب أو انتظار يقدمون الآن على الشراء ويرون أنه الوقت المناسب لشراء مسكن ثان في بريطانيا.