افتتاح معرض "سعودي فود 2023" بمشاركة عارضين من 100 دولة

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، فعاليات الدورة الأولى من معرض "سعودي فود 2023" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط إقبال واسع من المختصين بقطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات على مستوى المملكة، وبمشاركة عارضين من 100 دولة و500 شركة عارضة.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته الافتتاحية، أن الأمن الغذائي يعد من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 ويتقاطع مع العديد من الاستراتيجيات الوطنية، معتبرًا أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

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وأكد أن رؤية السعودية 2030 خلقت نموذجاً رائعاً في تحديد الاحتياجات الوطنية ومعرفة نقاط القوة التي ستساعد المملكة على أن تكون شريكاً حقيقياً للعالم، من خلال توفير عدد كبير من المنتجات الصناعية، وأهمها الصناعات الغذائية، وأن تكون محطة مهمة في بناء القدرات الصناعية وخدمة السوق المحلي والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار الخريف، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على محور الأمن الغذائي والدوائي من خلال مجموعة كبيرة من الحوافز والممكنات ومن أهمها ضمان وجود المواقع والتجمعات الصناعية، إضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات اللوجستية، للإسهام في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الغذائية، وتلبية رغبات المستهلك السعودي.

وتُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الاقتصادات نمواً في العام 2022، حيث توفر فرصاً متميزة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تنعكس في حجم المشاركات التي استقطبها المعرض، إذ تشارك في معرض "سعودي فود" مئات العلامات التجارية العالمية على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، ويحظى بتواجد لاعبين رئيسيين في قطاع الأغذية والمشروبات مثل "بيبسكو"، و"أمريكانا"، و"الجميل"، و"لاكتايلز"، و"غلف ويست"، و"سيارا فود"، و"إيفكو"، و "ناديك"، وغيرها من الشركات العارضة.

ويأتي تدشين معرض سعودي فود 2023 بشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "كاون إنترناشينوال" الشركة المنظمة لمعرض جلفود، أكبر العلامات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات ليعزز من مكانته العالمية، حيث رسخ المعرض على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود من المصداقية والولاء والدعم للقطاع.