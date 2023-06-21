صناديق التحوط تعزز مكانتها في المنطقة

انتقلت شركة الاستثمار "Brevan Howard Asset Management" إلى أبوظبي كجزء من خطط الشركة للتوسع في المنطقة.

بحسب "بلومبرغ"، انتقل الشريك المؤسس للشركة تريفون ناتسيس إلى أبوظبي. كما قامت الشركة بنقل مدير المحفظة ميتاش غوبتا إلى فرعها الجديد في العاصمة، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.

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وتتطلع الشركة إلى نقل موظفين آخرين من إدارة التجارة والمخاطر والمبيعات والتسويق حيث تخطط في النهاية لضم حوالي 100 شخص.

في هذا السياق، يؤسس راي داليو فرعًا لمكتب عائلته في سوق أبو ظبي العالمي، والتي استقطبت كادرًا من صناديق التحوط الكبيرة وشركات رأس المال الاستثماري وشركات التشفير خلال السنوات الأخيرة.