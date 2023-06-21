"ون رويال" للعربية: لهذه الأسباب "الفيدرالي" سيضطر لرفع الفائدة بوتيرة أسرع

توقع مستشار استراتيجي للسوق لدى" ون رويال" سام حيدر، أن يتجه بنك انجلترا لرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن معدل التضخم في بريطانيا لشهر مايو جاء أعلى من التوقعات، ما يعزز التوقعات بأن يقدم بنك انجلترا على رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، فليس من المنطقي أن يكون معدل البطالة 3.5 % تقريبا، ومعدل تضخم أساسي مرتفعا، وتوقعات السوق منقسمة بشأن احتمالية رفع الفائدة.

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وعلى جانب آخر، قال حيدر إن الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي رفع توقعات التضخم والفائدة خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت ثبت سعر الفائدة، وهذه العوامل سوف تضغط عليه لأن يعود لرفع الفائدة مجددا بوتيرة أسرع.

وأشار إلى تأثير مشكلة انتقال التضخم من السلع إلى قطاع الخدمات وارتفاع الأجور، وعندها يصبح رفع الفائدة أقل تأثيرا على كبح التضخم، وهو ما سيدفع الفيدرالي لرفعها بوتيرة أسرع.

وتوقع هبوط أسواق الأسهم خلال الأشهر المقبلة تأثرا بركود الاقتصاد وتباطؤ النمو.