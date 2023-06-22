مصر تفقد لقب أكبر مستورد للقمح في العالم

باتت الصين أكبر مشتر للقمح عالمياً، متقدمة على كل من مصر وتركيا.

وتُظهر البيانات الرسمية الصينية والأميركية أن الصين هي بالفعل أكبر مستورد للذرة وفول الصويا في العالم، وتستعد الآن لتجاوز مصر وتركيا كأكبر مشتر للقمح في العام حتى يونيو.

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يأتي ذلك، بعد أن تجاوزت المشتريات 12 مليون طن في أول 11 شهراً من العام التسويقي الذي يمتد حتى يونيو. وقدمت أستراليا أكثر من نصف هذه الشحنات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتسارعت واردات المواد الغذائية الأساسية بأكثر من مليون طن شهرياً من أكتوبر، قبل أن تبلغ ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 1.68 مليون طن في أبريل.

وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية أن 12 مليون طن أخرى من الواردات الصينية في 2023-2024 بعد الأضرار التي لحقت بالمحصول الأخير تركت الكثير من المحصول مناسباً فقط لتغذية الحيوانات.

شحنت أستراليا معظم القمح إلى الصين

وأثرت الأمطار الغزيرة في منطقة "خنان"، أكبر مناطق النمو في الصين، على الجودة ودفعت أسعار الحبوب عالية البروتين المستخدمة في صناعة الخبز والمعكرونة إلى الارتفاع. من المفترض أن يفيد ذلك مزارعي القمح والشاحنين في جميع أنحاء العالم، مع احتمال الإضرار بالطلب على مكونات العلف الأخرى مثل الذرة وفول الصويا حيث يتم استبدال المزيد من القمح في تغذية الماشية.

من جانبه، قال كبير المحللين في شركة "Guolian Futures"، تشانغ تشيدونغ: "لقد كانت الواردات مربحة للغاية وتم حجز الكثير من الشحنات. إذ أن الحبوب المحلية باهظة الثمن والمخزونات آخذة في الانخفاض، لذلك ارتفع الطلب".

بدورها، قالت المحللة في شركة "Shanghai JC Intelligence"، روزا وانغ: "يجب أن تظل المشتريات مرتفعة إذا ظلت الأسعار مواتية واحتاج المشترون إلى تجديد احتياطياتهم".