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"الخطوط الكويتية" للعربية: وقعنا صفقة مع "رولز رويس" لصيانة طائرات A330
"الخطوط الكويتية": نسعى للوصول إلى 160 وجهة عالمية عن طريق الشراكات
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كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي، في مقابلة مع "لعربية"، عن صفقة مع "رولز رويس" لصيانة طائرات الشركة من طراز A330.
وأوضح أن الشركة تصل إلى 60 وجهة مباشرة من الكويت، وتسعى عن طريق الشراكات العالمية أن تصل إلى 160 وجهة.
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وأضاف أن عدد الركاب في 2022 وصل إلى 3.5 مليون راكب، وخلال العام الجاري سنصل لمستوى عام 2019 (عام كورونا)، ونسعى للوصول إلى 10 ملايين راكب سنويا بحلول 2030.
وتابع :"نواجه تحديات تتعلق بتأخير تسليم المعدات والطائرات".
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