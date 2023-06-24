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نهاية مأساوية للغواصة "تيتان" التي شغلت العالم.. هل أصابتها لعنة "تيتانيك"؟

انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة

دبي - العربية.نت
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نهاية مأساوية للغواصة "تيتان" التي شغلت العالم بعد الإعلان رسميا عن انفجارها بجانب حطام سفينة "تيتانيك" ووفاة ركابها الخمسة.

وشغلت قضية الغواصة العالم لارتباطها بقصة سفينة "تيتانيك" الشهيرة، التي غرقت منذ 111 عاما في مياه الولايات المتحدة وكندا.

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أكدت الشركة المشغلة للغواصة "تيتان"، حدوث انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.

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وكشف خفر السواحل الأميركي أنه تم العثور على حطام الغواصة.

وقدرت عناصر إنقاذ، في وقت سابق، نفاد الأكسجين من الغواصة يوم الخميس.

وكان هدف الرحلة سياحيا لاستكشاف موقع حطام "تيتانيك"، وكانت تكلفة الرحلة 250 ألف دولار للشخص الواحد.

وجرت عملية بحث واسعة لإيجاد الغواصة المفقود "تيتان" في منطقة البحث التي تقارب 28 كيلومترا مربعا، وكان العمق الذي فقدت فيه الغواصة يعادل 5 أبراج من برج خليفة.

ورجحت التوقعات أن هناك 5 سيناريوهات لتفسير اختفاء الغواصة، تشمل فقدان التيار الكهربائي، أو اندلاع حريق داخل الغواصة، أو تسرب المياه نتيجة الضغط بالأعماق.

أما السيناريو الرابع فيتضمن وجود الغواصة على السطح ولكنها فقدت قدرتها على الاتصال، أو اصطدام الغواصة بجسم سفينة "تيتانيك" بسبب تيار الأعماق القوي.

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