فرصة نادرة.. شركة تدفع لك 10 آلاف دولار مقابل المشي

عرضت شركة عالمية متخصصة باللياقة البدنية والسلع المتعلقة بها فرصة نادرة ومغرية، حيث ستختار شخصاً محظوظاً يمشي عشرة آلاف خطوة فقط في يوم واحد مقابل الحصول على مكافأة قوامها عشرة آلاف دولار أميركي.

وبحسب تقرير موسع نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد عرضت شركة (GymBird) المتخصصة باللياقة البدنية هذا المبلغ مقابل المشي للشخص الذي سيقع عليه الاختيار.

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ويتطلب قبول العرض أن يتدرب الشخص لمدة شهر حتى يشعر بالراحة عند المشي عشرة آلاف خطوة في يوم واحد، وسيحصل من سيقع عليه الاختيار على ساعة ذكية من الشركة لتتبع تقدمه.

وعلى مدار الشهر، من المتوقع أيضاً أن يشارك هؤلاء الأشخاص تجربتهم على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاركة واحدة في الأسبوع على الأقل، لتشجيع الآخرين على المشي مرات أكثر.

وكتبت شركة (GymBird) في عرض العمل الخاص بها: "بحلول اليوم الأخير من الشهر، يجب أن يسيروا 10.000 خطوة كاملة في غضون 24 ساعة".

وللمشاركة في هذا التحدي الفريد، يجب على الراغبين التقديم قبل 19 يوليو 2023 الساعة 11:59 مساءً، أما شروط التقدم للدخول في هذا التحدي فهو أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون مواطناً أميركياً أو مقيماً قانونياً في الولايات المتحدة، وأن يقوم بتصوير مقطع فيديو مدته دقيقتان يصف كيف تسير التجربة كل أسبوع، وأن يكتب فقرة في نهاية كل أسبوع لتلخيص تجربته بما في ذلك "الأنشطة والتحديات والنجاح والمشاعر العامة".

وتقول "سي إن بي سي" إن هذه الفرصة لا تجعل الشخص يحصل على عشرة آلاف دولار فحسب، بل يمكن أيضاً أن تجعله أكثر صحة.

وكانت الدراسات الطبية قالت إن المشي بنحو 10 آلاف خطوة يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، وأظهر أحد البحوث أنه مقابل كل 2000 خطوة تمشيها يومياً، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والوفاة المبكرة بنسبة 10%، وتبلغ ذروتها عند 10 آلاف خطوة.