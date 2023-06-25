في أي عمر أصبح هؤلاء مليارديرات؟!

عدد قليل من البشر مليارديرات، لكن الوصول إلى هذه العلامة من الثروة ليس له طريق واحد، فبعض المليارديرات، ولد باللقب أو ربما تحصّل عليه بالإرث، ولكن الأكيد أن هناك من صنعها.

ووفقاً لدراسة أعدتها "The World Of Statistics"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن "مارك زوكربيرغ" يتفوق بسنوات طويلة عن أقرب أصحاب الثراء الفاحش في الحصول على لقب ملياردير، بعد تأسيسه لعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليصبح بعد سنوات قليلة مليارديراً بعمر الـ 23.

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نجاح "زوكربيرغ" ألهم العديد من الشبان لفكرة صناعة الثروة في سن صغير، ليأتي بعده بسنوات قليلة "إيفان شبيغل"، مؤسس "سناب شات" بعمر الـ 25 ليصبح ثاني أصغر ملياردير صنع ثروته، وهو إلى الآن لا يزال صغيراً إذ أنه من مواليد 1990.

وقبل هؤلاء بسنوات، كان "لاري بيج"، و"سيرجي برين" المؤسسان لعملاق محركات البحث "غوغل"، أكثر قصص النجاح شهرة، إذ أصبحا مليارديرات بعمر 30، و31 على التوالي، وتطلب الأمر بضع سنوات منهما، حتى أنهما عرضا "غوغل" للبيع مقابل مليون دولار في البداية ورفضت "ياهوو" العرض، ثم عرضاها بـ 100 مليون دولار، وأيضاً تم رفض العرض، فيما كان يخبئ لهما القدر ثروة هائلة يتجاوز نصيب كلاً منهما القيمة السوقية لـ "ياهوو" بعشرات المليارات، وتصبح "ألفابيت" شركتهم الأم، رابع أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، والتي تتخطى 1.6 تريليون دولار.

بالتأكيد "بيل غيتس"، كان لفترة طويلة على رأس تلك القائمة، ففي السنوات الأولى للكمبيوتر، أسس "مايكروسوفت"، والتي طورت فيما بعد العديد من برمجيات الكمبيوتر، وأصبحت ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية عالمياً، بـ 2.5 تريليون دولار، ولكنه بات مليارديراً بعمر الـ 31، واحتفظ بلقب أغنى شخص في العالم للعديد من السنوات، ولا يزال بين أغنى 5 أشخاص في العالم.

بينما كانت "ريهانا" أصغر النساء وصولاً للقب ملياردير، بعدما حققت هذا الإنجاز بعمر الـ 33.

وإليك القائمة الكاملة:

مارك زوكربيرغ: 23

إيفان شبيغل: 25

لاري بيج: 30

سيرجي برين: 31

بيل غيتس: 31

ريهانا: 33

تايغر وودز: 33

جيف بيزوس: 35

ليبرون جيمس: 37

ستيف بالمر: 38

جيه كيه رولينغ: 38

مارك كوبان: 40

إيلون ماسك: 41

السير ريتشارد برانسون: 41

ميغ ويتمان: 42

شيريل ساندبرغ: 44

جيم والتون: 44

جاك ما: 45

غوتام أداني: 46

برنارد أرنو: 48

لاري أليسون: 49

أوبرا وينفري: 49

كارلوس سليم: 51

مايكل جوردان: 51

مايكل بلومبرغ: 52

جورج لوكاس: 52

وارن بافيت: 56