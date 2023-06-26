3 مدن عربية ضمن أكثر أسواق العمل تنافسية عالمياً

إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، فستجد أن سوقي الشرق الأوسط ومراكز التكنولوجيا في كاليفورنيا يعتبران الأعلى تنافسا.

تعد المدن الثلاث الدوحة ودبي وسان فرانسيسكو من بين المناطق التي لديها أكبر عدد من المرشحين لكل وظيفة منشورة على "LinkedIn" في فبراير/شباط، وفقًا لدراسة من موقع "Resume.io" منشئ السيرة الذاتية عبر الإنترنت.

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للقيام بدراستها، اطلعت الشركة إلى عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الأسبوع الأول بعد الإعلان عنها في 130 مدينة عالمية وكل الولايات الأميركية.

ومن المحتمل أن يكون سبب هيمنة قطر على القائمة مرتبطا باستضافة كأس العالم الأخير. منذ عام 2010، أنفقت قطر أكثر من 250 مليار دولار كجزء من الاستعدادات للبطولة عبر بناء ما يقرب من 100 فندق جديد، وتوسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

فيما أظهرت دراسة "Resume.io"، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن متوسط عدد المتقدمين للوظائف في الدوحة بلغ 399 في فبراير/شباط. إذ وضعت قطر حدًا أدنى عالميًا للأجور، فيما لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، مما يجعلها مكانا جذابا نسبيا للعمل فيه.

العاملون في دبي وأبوظبي، وهما أيضًا من بين أسواق العمل الأكثر تنافسية، لا يدفعون ضريبة على الدخل. وتشمل بعض الوظائف التي تقود سوق العمل في مرحلة ما بعد الوباء في الإمارات العربية المتحدة تخصصات متعلقة بالقطاع الطبي والمحتوى الرقمي، وفقًا لبيانات "LinkedIn".

وتقع أعلى المدن تنافسا في الولايات المتحدة في شمال كاليفورنيا. بحسب موقع "Resume.io"، وتعد سان خوسيه، المعروفة باسم قلب وادي السيليكون، من بين أكثر الوجهات تنافسية، إذ إن لديها 108 متقدمين لكل وظيفة منشورة على "LinkedIn" خلال نفس الفترة، بينما كان لدى "سان فرانسيسكو" 92 متقدمًا. وتدفع الشركات في المنطقتين متوسط رواتب مرتفعة نسبيًا ولكنهما أيضًا من بين أغلى الأماكن للعيش فيها في العالم.

ومن بين المدن الأميركية الكبرى الأخرى ذو نسبة مناسبة مرتفعة، على الرغم من أنها ليست في المراكز العشرة الأولى في العالم، نيويورك، والتي كان لديها ما يزيد قليلاً عن 80 متقدمًا لكل وظيفة معروضة. بالإضافة إلى شيكاغو، والتي لديها حوالي 50 طلبا لكل منشور على "LinkedIn"، وفقًا لبيانات "Resume.io".

أدت عمليات التسريح على نطاق واسع من قبل الشركات الكبرى، بما في ذلك "ميتا" و"ألفابيت" و"غوغل" إلى طفرة في الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في أميركا.