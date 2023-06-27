عواصف شديدة تلغي أكثر من 4 آلاف رحلة جوية في أميركا

تم تأجيل أو إلغاء ما يقرب من 4000 رحلة جوية عبر الولايات المتحدة يوم الاثنين بعد أن اجتاحت عواصف قوية أجزاء من البلاد، وخاصة في الجنوب الشرقي ووادي أوهايو.

أظهرت بيانات من "فلايت أوير"، أنه في ظهر يوم الاثنين بالتوقيت الشرقي، تم تأجيل 2974 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها وتم إلغاء 1007 رحلات أخرى.

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كانت شركة "يونايتد إيرلاينز" تقدم أسوأ أداء من شركات الطيران الأميركية المحلية. حيث تم إلغاء حوالي 7% من جدولها، أو 222 رحلة، وتأخر 12% من رحلاتها، أو 357 رحلة، اعتبارًا من الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة. لم تكن "دلتا" متخلفة كثيرا، حيث تم إلغاء 4% بما يعادل 171 رحلة من جدولها مع تأخير 10% أو 358 رحلة من رحلاتها.

تأتي التأخيرات والإلغاءات بعد أن ضربت العواصف الرعدية أجزاء من أركنساس وتينيسي وميسيسيبي ووادي أوهايو مساء الأحد الماضي، وفقًا لمركز التنبؤ بالعواصف التابع لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية. وبسبب العواصف، فإن أكثر من 700000 شخص في جميع أنحاء المنطقة بدون كهرباء.

في غضون ذلك، واجه أكثر من 50 مليون شخص من أريزونا إلى لويزيانا موجة شديدة من الحرارة من المتوقع أن تنتشر وتستمر حتى بداية أسبوع عطلة الرابع من يوليو. ويقول الخبراء وفق شبكة "سي إن إن"، إنه يمكن أن يحطم العديد من درجات الحرارة المرتفعة في جميع أنحاء المنطقة.

أما المطارات الأميركية الأربعة الأكثر تضررًا صباح الاثنين هي جميعها محاور رئيسية إما لشركة يونايتد أو دلتا: نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي، وكلاهما من مطاري نيويورك (لاغوارديا وجون إف كينيدي) بالإضافة إلى مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا.

كما تبدو توقعات يوم الاثنين قاسية أيضًا بالنسبة للمسافرين حيث يوجد 90 مليون شخص تحت تهديد العواصف الشديدة. ويتم تمييز المستوى 3 من 5 "المخاطر المعززة" في وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، حيث من الممكن حدوث جولات متعددة من العواصف الرعدية في وقت لاحق من اليوم.

أيضاً، فإن ولايات فيلادلفيا، بالتيمور، واشنطن العاصمة، ورالي، نورث كارولينا، مشمولة في منطقة المخاطر المحسنة.