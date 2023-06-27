وزير النقل السعودي للعربية: تجربة "التاكسي الطائر" في الحج خلال السنوات المقبلة

قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إنه سيتم تجربة "التاكسي الطائر" في الحج خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الجاسر لـ"العربية"، اليوم الثلاثاء، أن تقنيات نقل حديثة استخدمت في حج هذا العام.

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وأوضح وزير النقل السعودي، أن تفويج الحجاج من عرفات إلى منى تم في وقت قياسي، مضيفا :"عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة".

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ 1.84 مليون حاج، منهم 1.66 مليون حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184.13 ألف حاج من مواطنين ومقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ نحو 969.7 ألف حاج، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875.35 ألف حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346.2 ألف حاج، بنسبة 21%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1.06 مليون حاج، بنسبة 63.5%، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 221.86 ألف حاج، بنسبة 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36.52 ألف حاج، بنسبة 2.1%.

وكان وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، أعلن عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.