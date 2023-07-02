سوق الأسهم السعودية تسجل أداء إيجابيا في النصف الأول بارتفاع فاق 9%

سجلت أسواق الأسهم الخليجية تباين في النصف الأول من العام 2023 في ظل انخفاض أسعار النفط.

وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنسبة 9.36% في النصف الأول من العام الحالي، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 13.67%.

مادة اعلانية

وسجل مؤشر أبوظبي انخفاضا بنسبة 7.93%، وتراجع مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بنسبة 3.6% في النصف الأول من العام.

وصعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 3.3% خلال الفترة، في حين انخفض مؤشرا قطر ومسقط بنسبة 5.68% و1.4% على التوالي.

من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية ثامر السعيد، إن أسهم القطاع البنكي في السوق السعودية تمكنت من حمل السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أسهم البتروكيماويات.

وأضاف السعيد، في مقابلة مع "العربية"، أن سوق الأسهم السعودية مقبلة على بدء دورة النهوض لأسهم قطاع المواد الأساسية بسبب توقعات زيادة الطلب على المنتجات.

وأشار السعيد إلى وجود طلب داخلي على المواد الأخرى في منظومة قطاع المواد الأساسية، متوقعا تنامي في أرباح الشركات التي لم تشارك في النصف الأول من العام الحالي، لتحفز أداء السوق السعودية في النصف الثاني.

وبالنسبة للأسهم الأميركية زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.8% في النصف الأول، بينما زاد "S&p" بنسبة 15.91%، وصعد "ناسداك" بنسبة 31.73%.

وانخفضت أسعار خام برنت بنسبة 12.2% في النصف الأول من العام، فيما هبط خام نايمكس الأميركي بنسبة 11.99%.