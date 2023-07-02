"ماسك" يكشف عن موقع ساحة الملاكمة ضد" زوكربيرغ"

كشف الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" إيلون ماسك، عبر منصة "تويتر"، عن موقع معركة القتال ما بينه والرئيس التنفيذي لـ "ميتا" مارك زوكربيرغ، والتي ستقام في الكولوسيوم في روما الإيطالية.

في تغريدة أخرى، شارك ماسك مقطع فيديو مدته دقيقة ونصف على "يوتيوب" بعنوان "Life of Brian Colosseum fight" وعلق عليها: "أحتاج إلى العمل على قدرتي على التحمل".

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وقبل ذلك، كان من المتوقع أن تجري المعركة في فيغاس.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن "TMZ Sports"، اتصل وزير الثقافة بزوكربيرغ، الذي اقترح اختيار الكولوسيوم في روما كساحة المعركة لقتالهم. كما تم إبلاغ، في وقت لاحق، رئيس بطولة القتال النهائي دانا وايت عن الموقع أيضا.

ويكشف التقرير كذلك أن المليارديرين يريدان فعلا القتال وكانا يتفاوضان مع وايت حول تفاصيل المعركة يوميا خلال الأسبوع الماضي.

كشف التقرير أن وزن زوكربيرغ يبلغ نحو 65 كغم بينما يبلغ وزن ماسك نحو 104 كغم.

وتدرب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" في فنون الدفاع عن النفس في "Jiu-Jitsu" وفاز بميداليات في عدد قليل من البطولات، و لقد أبهر رواد الإنترنت مؤخرًا من خلال إكمال 100 "Pull-ups" و200 تمرين ضغط و300 "squat"، قبل أن يركض مسافة ميل إضافي، كل ذلك بينما كان يرتدي سترة بوزن 9 كغم.