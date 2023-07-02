"تي دي آر كابيتال" للعربية: الذكاء الاصطناعي يدعم صعود أسهم التكنولوجيا

قال مدير التداول لدى" تي دي آر كابيتال"، سيف قدورة، إن الأسواق العالمية للأسهم تسعر أن الاقتصاد قوي ومرن وبالتالي لن يحدث ركود مع بدء تراجع أرقام التضخم.

وأضاف قدورة في مقابلة مع "العربية": "برأينا أن دورات التشديد النقدي شارفت على نهايتها، ليس في الشهر الحالي أو المقبل ولكن بنهاية العام الجاري".

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وذكر أن الفيدرالي الأميركي يتوقع زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحد أقصى حتى نهاية العام، والبنك المركزي الأوروبي لديه أرقام التضخم جيدة وسيجرب رفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في كل اجتماع ليرى استجابة الأسواق لهذه الارتفاعات.

وتوقع قدورة استمرار ارتفاعات الأسهم الأميركية على الأجل الطويل مع تصحيح سعري خلال مسار الصعود.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأميركي حينما بدأ دورة التشديد النقدي العام الماضي صعد الدولار الأميركي لمستوي 115 نقطة على مؤشر الدولار ما أثر على أسواق الأسهم والسلع ، وحاليا مؤشر الدولار عند 103 نقاط وهذا الانخفاض أدى إلى انتعاش الأسواق ومنها الأسهم.

"قطاع التكنولوجيا من القطاعات المهمة لدى "تي دي آر كابيتال" وقطاع السلع سواء كانت معادن أو طاقة، ولكن من حيث الأسهم تحديدا نتطلع لمجال التكنولوجيا نظرا لثورة في الذكاء الاصطناعي" وفقا لقدورة.