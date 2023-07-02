اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"تي دي آر كابيتال" للعربية: الذكاء الاصطناعي يدعم صعود أسهم التكنولوجيا

بجانب التركيز على السلع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مدير التداول لدى" تي دي آر كابيتال"، سيف قدورة، إن الأسواق العالمية للأسهم تسعر أن الاقتصاد قوي ومرن وبالتالي لن يحدث ركود مع بدء تراجع أرقام التضخم.

وأضاف قدورة في مقابلة مع "العربية": "برأينا أن دورات التشديد النقدي شارفت على نهايتها، ليس في الشهر الحالي أو المقبل ولكن بنهاية العام الجاري".

مادة اعلانية

وذكر أن الفيدرالي الأميركي يتوقع زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بحد أقصى حتى نهاية العام، والبنك المركزي الأوروبي لديه أرقام التضخم جيدة وسيجرب رفع الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في كل اجتماع ليرى استجابة الأسواق لهذه الارتفاعات.

الاتحاد الأوروبي يأسف لغياب تقدم "جوهري" في التجارة مع الصين اقتصاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي يأسف لغياب تقدم "جوهري" في التجارة مع الصين

وتوقع قدورة استمرار ارتفاعات الأسهم الأميركية على الأجل الطويل مع تصحيح سعري خلال مسار الصعود.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأميركي حينما بدأ دورة التشديد النقدي العام الماضي صعد الدولار الأميركي لمستوي 115 نقطة على مؤشر الدولار ما أثر على أسواق الأسهم والسلع ، وحاليا مؤشر الدولار عند 103 نقاط وهذا الانخفاض أدى إلى انتعاش الأسواق ومنها الأسهم.

"قطاع التكنولوجيا من القطاعات المهمة لدى "تي دي آر كابيتال" وقطاع السلع سواء كانت معادن أو طاقة، ولكن من حيث الأسهم تحديدا نتطلع لمجال التكنولوجيا نظرا لثورة في الذكاء الاصطناعي" وفقا لقدورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شبكة سي إن إن تكشف: ترمب يواجه اتهاما حول محاولة قلب نتائج أريزونا شبكة سي إن إن تكشف: ترمب يواجه اتهاما حول محاولة قلب نتائج أريزونا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط