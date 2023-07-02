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"وول ستريت جورنال": "غولدمان ساكس" في محادثات للخروج من شراكة "أبل"

أطلقت الشركتان خدمة حسابات توفير "أبل" ذات العائد المرتفع

دبي - العربية.نت
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تدرس شركة غولدمان ساكس، إنهاء شراكتها مع شركة أبل، ما سيؤدي إلى قطع العلاقة التي ساعدت في دفع صانع "آيفون" إلى عالم المال، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن البنك يجري محادثات مع شركة أميركان إكسبريس للاستحواذ على بطاقة ائتمان أبل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركتان معاً. كما ذكرت أن "أبل" على علم بالمحادثات الجارية منذ شهور. ويجب أن توافق شركة التكنولوجيا على النقل.

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وتركز "أبل" على إيرادات الخدمات، والذي كان السبب في إطلاق عروضها لخدمات "أبل لحسابات التوفير" - بمساعدة غولدمان ساكس. حصل عملاق التكنولوجيا على حوالي 20% من مبيعاته من تلك الفئة العام الماضي، ارتفاعاً من أقل من 10% قبل عقد من الزمن.

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وقدمت "أبل" و"غولدمان ساكس" مؤخراً حساب توفير عالي العائد وعدت به منذ فترة طويلة. لكن أبل كانت تضع الأساس لتقليل الاعتماد على الشركاء في خدماتها المالية.

وذكرت الصحيفة أن غولدمان ساكس ناقش أيضاً نقل شراكته مع شركة جنرال موتورز إلى أميركان إكسبريس أو جهة إصدار أخرى. ومع ذلك، فإن الصفقة مع أميركان إكسبريس ليست وشيكة أو مضمونة.

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