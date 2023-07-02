كيف تؤثر تخفيضات سعر الخام الروسي على أسعار النفط؟

أرجع مستشار شؤون الطاقة في "Hawk Energy" خالد العوضي انخفاض أسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها زيادة المعروض، والهدوء النسبي في الاضطرابات العالمية، والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها روسيا على نفطها الخام الموجه إلى اثنين من أكبر المستهلكين هما الهند والصين.

وقال العوضي في مقابلة مع "العربية"، إنه يضاف لتلك الأسباب التوقعات التي كانت تراهن على رفع الصين استهلاكها اليومي بنحو 700 مليون برميل يومياً، متابعاً: "كانت توقعات في غير محلها، فتعافي الاقتصادي الصين ما زال دون المستوى المطلوب".

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وأكد خبير الطاقة أن هذا الوضع العام هبط بالنفط من 75 إلى نحو 70 دولارا حالياً، مشيرا إلى أن نسبة الأرباح التي يتم جنيها من الغاز مرتفعة مقارنة بالأرباح من النفط التي تعتبر منخفضة إلى حد كبير.

ولفت العوضي إلى أن نسبة الأرباح المرتفعة في مجال الغاز دفعت بشركة "شل" إلى الرجوع قرارها الاستراتيجي السابق بالتخلي الاستمارات في النفط والغاز، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح أن نسبة الأرباح الكبيرة في مجال الطاقة أغرت الشركة بالعدول عن قرارها، وبدأت بالاتجاه نحو مزيد من الاستثمارات في الاستكشافات الغازية، وهو بالطبع ما سيؤثر على أسعار الغاز.

وأكد خبير الطاقة أن أسعار الغاز مرشحة للارتفاع إذا لم يكن هناك فصل دافئ خلال الشتاء المقبل.