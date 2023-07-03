أغلى منتجات "أبل" تصطدم بعائق رئيسي في التصينع.. خفضت مستهدفات الإنتاج

أُجبرت شركة "أبل" على إجراء تخفيضات كبيرة في توقعات الإنتاج لسماعة الواقع المعزز "Vision Pro" بسبب تعقيدات التصميم، وفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

يبدأ سعر سماعة "Vision Pro"، التي تم إطلاقها الشهر الماضي ويتوقع أن تكون متاحة في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، من 3499 دولاراً - أي أكثر من 3 أضعاف تكلفة أغلى سماعات رأس في خط "ميتا بلاتفورمز" لأجهزة الواقع المختلط والافتراضي.

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وقالت الصحيفة نقلاً عن شخصين مقربين من "أبل" و"Luxshare"، إن الشركة المصنعة الصينية بنظام التعاقد "Luxshare"، وهي المجمع الوحيد للجهاز من "أبل"، كانت تستعد لإنتاج أقل من 400000 وحدة من "Vision Pro" في عام 2024.

ويمثل هذا انخفاضاً من هدف "أبل" للمبيعات سابقاً والبالغ مليون وحدة من سماعات الرأس في أول 12 شهراً.

تراجعت أسهم أبل بنسبة 0.3% إلى 193.29 دولار أميركي في تداول ما قبل السوق، بعد أن أصبحت شركة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار يوم الجمعة.

وطلبت الشركة المصنعة لهاتف "آيفون" من اثنين من الموردين في الصين الحصول على مكونات كافية لـ 130.000 إلى 150.000 وحدة في العام الأول، حسبما ذكرت "فايننشال تايمز"، مضيفة أنه تم تأجيل الخطط الخاصة بإصدار نسخة أكثر تكلفة من الجهاز.

وإحدى الصعوبات الرئيسية في عملية الإنتاج هي تصنيع شاشات "micro-OLED" للجهاز. وقال التقرير إن شركة أبل كانت غير راضية عن إنتاجية ميكرو-أوليدز الخالية من العيوب.

كما تسبب خفض توقعات الإنتاج لعام 2024 في "خيبة أمل" لشركة "Luxshare"، حيث تم تعيينها لزيادة قدرتها على بناء ما يقرب من 18 مليون وحدة سنوياً في السنوات القادمة.