خبير للعربية: إذا وصلت أسعار النفط هذا المستوى سيكون إنجازاً لـ"أوبك بلس"

قال الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن المملكة العربية السعودية حريصة دائما على إيجاد التوزان في أسواق النفط، خصوصا في المراحل الحرجة.

وأضاف الشمري في مقابلة هاتفية مع "العربية" من لندن، أن الأسواق تمر حاليا بمرحلة مرتفعة من عدم اليقين سواء من ناحية النمو الاقتصادي في آسيا أو الاقتصادات الغربية، وقرار السعودية بتمديد خفض الإنتاج الطوعي للنفط بواقع مليون برميل يوميا خلال شهر أغسطس المقبل هو أمر ضروري.

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وذكر الشمري أن قرار روسيا أيضا بخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا أيضا يوجد نوعا من التوازن بين جميع الدول أعضاء "أوبك بلس".

وأشار إلى أهمية إعلان روسيا عن خفض صادراتها النفطية لأنها الأهم، وتستورد الهند والصين نحو 80% من النفط الروسي.

وتوقع تحسن الأسواق العالمية في الربع الثالث من العام الجاري والمحافظة على استقرار الأسعار والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن حالة عدم اليقين التي تعيشها الأسواق تؤثر علي مستويات الأسعار وإذا وصلت ما بين 80 و85 دولار فإن قرارات خفض الإنتاج الطوعي تكون حققت إنجازا مع اعتبارات الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العالم.

وأشار إلى إمكانية وصول أسعار البترول إلى 90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، ولكن إذا وصلت الأسعار 80 دولارا تكون أوبك بلس حققت إنجازا مهما جدا، لأن الصين تواجه حاليا أزمة اقتصادية من ناحية الرهن العقاري، بجانب استمرار البنوك المركزية في رفع الفائدة وزيادة التضخم.

وقال الشمري في مقابلة أمس مع "العربية": "أعتقد أن تمديد التخفيض سيدعم الأسواق بشكل أكيد، خصوصا إذا تم اتخاذه حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام".