شركة أسترالية تقاضي "تويتر" بسبب فواتير بقيمة 665 ألف دولار

رفعت شركة أسترالية لإدارة المشاريع دعوى قضائية ضد شركة "تويتر" في محكمة أميركية تطالب بمدفوعات تراكمية تبلغ نحو مليون دولار أسترالي (665 ألف دولار) بسبب مزاعم بعدم دفع فواتير عن عمل تم إنجازه في 4 دول، وفقاً لملفات المحكمة.

أقامت شركة "Facilitate Corp" التي تتخذ من سيدني مقراً لها الدعوى في 29 يونيو أمام محكمة مقاطعة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا بدعوى خرق العقد بسبب تخلف "تويتر" في دفع فواتيرها.

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الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الأسترالية هي أحدث دعوى تزعم عدم دفع المستحقات والإيجارات ضد "تويتر" منذ أن اشترى "إيلون ماسك" منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة "فاسيليتات" إنه من عام 2022 حتى أوائل عام 2023، قامت بتركيب أجهزة استشعار في مكاتب تويتر في لندن ودبلن، واستكملت تجهيز مكتب في سنغافورة، وأجازت مكتباً في سيدني.

وقالت "Facilitate"، إنه بالنسبة لهذه الأعمال، فإن "تويتر" تدين للشركة بنحو 203 آلاف جنيه استرليني و546.600 دولار سنغافوري و61300 دولار أسترالي على التوالي.

وأضافت شركة "Facilitate" إنها تسعى للحصول على تعويضات عن الأضرار بمبلغ يتم تحديده في المحاكمة، والتكاليف القانونية والفائدة بأقصى معدل قانوني.

وفي مايو، رفعت شركة علاقات عامة سابقة دعوى في محكمة نيويورك قائلة إن تويتر لم تسدد لها مستحقاتها، في حين رفعت الشركة الاستشارية "Innisfree M&A" ومقرها الولايات المتحدة دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا العام، وطلبت حوالي 1.9 مليون دولار بسبب فواتير غير مدفوعة، بعد أن نصحت "تويتر" بشأن استحواذ ماسك عليها.

وبدأت شركة "Crown" العقارية البريطانية، وهي شركة تجارية مستقلة تدير محفظة العقارات التابعة للنظام الملكي، إجراءات قضائية في يناير بشأن إيجار مزعوم لم يتم دفعه لمقر تويتر في لندن.