"مكيال المالية": أسهم الشركات الكبرى ستعود للتأثير بشكل إيجابي على السوق السعودية

توقع الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية هشام أبوجامع، في مقابلة مع "العربية"، أن تعود أسهم الشركات الكبرى في سوق الأسهم السعودية للتأثير بشكل إيجابي على السوق في الفترات المقبلة.

وقال أبوجامع، إن مؤشر "إم تي 30" لأكبر 30 شركة حقق مكاسب بـ 3.3% في النصف الأول من 2023، على الرغم من ارتفاع السوق بنحو 9.5% خلال الفترة، وهوا ما يدل على أن أسهم الشركات الكبرى حققت ارتفاعات أقل من مكاسب السوق.

مادة اعلانية

وذكر أن الشركات الكبرى تمثل نحو 40% من السوق (أرامكو - الراجحي - الأهلي - سابك)، وباستثناء سهم "أرامكو" الذي حقق مكاسب طفيفة، حققت معظم أسهم الشركات الكبرى تراجعات بنحو 2- 3% خلال النصف الأول وهو ما أدى إلى عرقلة السوق.

وبين أنه من المتوقع عودة الشركات الكبرى للأداء القوي في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما يدعم عودة تأثيرها الإيجابي على سوق الأسهم في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يضغط على قطاع المصارف في السعودية، ولكن قدرة المصارف على الملائمة والتكيف مع الأوضاع حيث إنها مضطرة لإيجاد ودائع أو إصدار صكوك حتى تتمكن من الإقراض وتمويل المشاريع الكبرى.

وأضاف أن قطاع البتروكيماويات متراجع على مدى الثلاث أرباح الماضية، وهو ما أدى إلى هبوط سهم "سابك".