أغنى رجل في الهند يكشف عن إطلاق هاتف متصل بالإنترنت بسعر 12 دولاراً

كشفت مجموعة الملياردير موكيش أمباني – أغنى شخص في الهند - يوم الاثنين عن هاتف يمكنه الاتصال بالإنترنت بسعر يبدأ من 999 روبية (12 دولاراً) حيث تسعى المجموعة التي تتنوع أعمالها من النفط إلى البيع بالتجزئة لجذب المزيد من مستخدمي الأجهزة ذات الميزانية المحدودة من المنافسين.

وستبدأ شركة "Reliance Jio Infocomm"، وهي شركة الاتصالات اللاسلكية رقم 1 في الهند، الإطلاق التجريبي لأول مليون هاتف من طراز "Jio Bharat" اعتباراً من 7 يوليو، وفقاً لبيان صادر عن وحدة الاتصالات في شركة "ريلاينس إندستريز" مدعوم بباقة مكالمات صوتية غير محدودة و14 غيغابايت من البيانات مقابل 123 روبية في الشهر. ويمكن مشاهدة مقاطع الفيديو من تطبيق "JioCinema" التابعة لشركة "ريلاينس" وإجراء عمليات الدفع عبر الهاتف.

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ويعد إطلاق هاتف رخيص يدعم الإنترنت خطوة أخرى اختراقية من قبل "أمباني"، الذي تبنى استراتيجية مماثلة عندما دخل تجارة التجزئة في عام 2006 والاتصالات في عام 2016، لتجنب المنافسة حتى ظهرت شركة "ريلاينس" كشركة رائدة في السوق في كلا القطاعين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال رئيس مجلس إدارة "Reliance Jio"، أكاش أمباني، في البيان إن هناك 250 مليون مستخدم للهاتف المحمول في الهند ما زالوا "محاصرين" في عصر شبكات الجيل الثاني، وغير قادرين على الاستفادة من الميزات الأساسية للإنترنت في وقت يعتمد فيه العالم تقنية الجيل الخامس. ومن المتوقع أيضاً أن يعزز الهاتف خطط "Reliance" للدفع نحو الترفيه من خلال خدمة البث.

وتخطط "Reliance Jio" لاستثمار 25 مليار دولار لطرح خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء الهند بحلول ديسمبر 2023.

يتم تسعير هاتف Jio الجديد بنسبة 20% أقل من متوسط سعر البيع المقدر للهواتف المميزة في الهند، وفقاً لمحللي الأسهم في "جيفريز الهند"، أكشات أغاروال، وأنكور بانت، وقد قدروا ما يصل إلى 22 مليون مستخدم للأجهزة ذات الميزانية المحدودة سيتم إغراؤهم بذلك.

وقد يتسبب التحول إلى هذا الخيار الأرخص إلى خسارة شركة الاتصالات اللاسلكية "بهاراتي أريتال" – المشغل رقم 2 في البلاد، لنحو 11 مليون مشترك سنوياً.

وتراجعت أسهم بهارتي بما يصل إلى 2.9% في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، متكبدة أكبر خسائر خلال اليوم منذ الأول من يونيو.