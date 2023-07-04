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نيمار
رياضة

تغريم نيمار ملايين الدولارات.. بسبب هذه الحفرة داخل منزله!

التجاوزات رصدت أثناء تشييد قصر "نيمار" الساحلي في جنوب شرق البرازيل

ريو دي جانيرو - رويترز
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قالت السلطات البرازيلية، أمس الاثنين، إنه فُرضت غرامة قدرها 16 مليون ريال برازيلي (3.33 مليون دولار) على نجم كرة القدم نيمار لخرقه القواعد البيئية أثناء تشييد قصره الساحلي في جنوب شرقي البلاد.

وانتهك المشروع الفخم القواعد المتعلقة باستخدام وحركة مصادر المياه العذبة والصخور والرمال، حسبما زعمت السلطات المحلية لأول مرة أواخر الشهر الماضي وأكدت أمس الاثنين.

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ويقع مقر إقامته في بلدة مانجاراتيبا على الساحل الجنوبي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

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وقالت هيئة البيئة في مانجاراتيبا في بيان أمس إن مخالفات بيئية حدثت "أثناء بناء بحيرة اصطناعية في القصر".

وبالإضافة للغرامة، سيتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المدعي العام المحلي والشرطة المدنية بالولاية ومكتب حماية البيئة، من بين هيئات أخرى لمراقبة البيئة.

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